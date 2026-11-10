Bodrum’da 88. yıl anması: ilçe 09.05’te saygıyla durdu

Bodrum’da anma töreni:

Muğla’nın Bodrum ilçesinde, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete uğurlanışının 88’inci yılı dolayısıyla tören düzenlendi. Atatürk Anıtı önündeki anma programına Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Cumhuriyet Başsavcı Vekili Murat Küçük, Garnizon Komutanı Bakım Albay Gaye Karakaş, İlçe Emniyet Müdürü Mahir Gökmen, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Kamil İncebacak ve Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Binbaşı Ali Murat Mahmat ile kurum amirleri, siyasi parti ve STK temsilcileri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

törenin akışı:

Tören, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Anılan saatte, Büyük Önder’in hayata gözlerini yumduğu an olan 09.05’te sirenler çaldı ve katılımcılar iki dakikalık saygı duruşu yaptı. Ardından hep birlikte İstiklal Marşı okundu ve törende duygu dolu anlar yaşandı.

sokakta ve trafikte saygı:

Programın son bölümünde anı fotoğrafının çekilmesiyle tören sona erdi. O sırada ilçe genelinde hayat dururken, trafikteki sürücüler ve yolcular araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı; sokaklarda ve meydanda gözle görülür bir birlik ve hüzün hâkim oldu.

BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK BODRUM’DA ANILIYOR