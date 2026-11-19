Kaza anı ve araç durumu:

Olay, gece saat 01.00 sıralarında Şeyh Şamil Mahallesi İbn-i Sina Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, A.P. idaresindeki 70 AAL 070 plakalı Mercedes, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarpıp yan yattı.

Kazada sürücü araç içinde mahsur kaldı. Kaza sonucu otomobil ve park halindeki araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Müdahale ve tahliye:

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta mahsur kalan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı, ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma ve sonrası:

Kazayla ilgili güvenlik güçleri tarafından tahkikat başlatıldı. Olay yerinde yürütülen ilk incelemede, kazanın sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonucu oluştuğu bildirildi; soruşturmanın detayları yetkililerce yapılacak tespitlerle netlik kazanacak.

KARAMAN’DA PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTIKTAN SONRA YAN YATAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.