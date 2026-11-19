Uzunköprü ceviz hırsızlığı soruşturmasında yeni gelişme

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde 11 Kasım 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Hasanpınar köyünde meydana gelen ceviz hırsızlığıyla ilgili yürütülen soruşturmada, jandarma ekipleri çalınan ürünleri tespit ederek sahibine teslim etti. Olayı araştıran ekipler, soruşturmayı Uzunköprü Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT koordinasyonunda sürdürdü.

Soruşturmanın seyri:

Çalışmalar sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen M.C.Y. ile ilgili inceleme yapıldı; çalınan cevizlerin başka şahıslara satıldığı tespit edildi. Satın alan kişilerin belirlenmesi için 8 ayrı noktadan toplam 72 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü detaylı şekilde incelendi.

Bu incelemeler doğrultusunda, 13 Kasım tarihinde tespit edilen 2 şüphelinin Aşçıoğlu Mahallesi’ndeki adreslerinde yapılan kontrollerde 1,5 ton ceviz ele geçirildi. 16 Kasım tarihinde tespit edilen bir şüphelinin Aşçıoğlu Mahallesi adresinde kontrol yapıldığında yine 1,5 ton ceviz bulundu. 18 Kasım tarihinde Aşçıoğlu ve Kavak mahallelerindeki adres ve depolarda yapılan kontrollerde ise 3,5 ton ceviz ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin teslimi ve yasal süreç:

Toplamda ele geçirilen 6,5 ton ceviz, ilgili soruşturma kapsamında sahibine teslim edildi. Olayla bağlantılı olduğu belirlenen toplam 5 şüpheli hakkında "suç eşyasını satın almak ve kabul etmek" suçundan adli işlem başlatıldı. İlgili birimler soruşturmanın diğer yönlerini de değerlendirmeye devam ediyor.

ELE GEÇİRİLEN 6,5 TON CEVİZ SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ