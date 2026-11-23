Samsun TSO’ndan KOBİ’lere yön gösteren çağrı:

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, KOSGEB tarafından açılan Yeşil Sanayi Destek Programı teklif çağrısına dikkat çekti. Murzioğlu, programın KOBİ’ler için önemli bir yatırım fırsatı sunduğunu vurgulayarak, sanayide yeşil dönüşümün artık tercihten çıkıp rekabet koşulu haline geldiğini söyledi.

Başkan Murzioğlu, özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (CBAM) gibi düzenlemelerin ihracatçı işletmeler açısından yeni gereklilikler getirdiğini, bu nedenle üretim süreçlerini çevresel standartlara uygun hâle getirmenin ertelemeye gelmediğini belirtti.

destek kapsamı ve koşulları:

KOSGEB’in teklif çağrısı toplam 3 milyar TL bütçeye sahip. Çağrı kapsamında proje başına sağlanacak azami destek tutarı 7 milyon TL olarak belirlendi ve destek oranı %70 olarak açıklandı. Projelerin tamamlanması için öngörülen süre 12 ay olup, geri ödemelerde ilk 24 ay ödemesiz dönem şeklinde düzenlenmiş ve toplam geri ödeme süresi 36 ay olarak planlanmıştır; geri ödemeler faizsiz gerçekleştirilecektir.

Desteklenecek proje alanları arasında enerji verimliliği, su verimliliği, hammadde verimliliği, sürdürülebilir atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi yer alıyor. Ayrıca projelerin uygulanması için gerekli personel, makine ve teçhizat, yazılım ve hizmet alımı giderleri de destek kapsamında değerlendirilecektir.

başvuru takvimi ve izlenecek adımlar:

Murzioğlu, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’leri başvuru koşullarını incelemeye ve süreci yakından takip etmeye çağırdı. Program takvimi şu şekilde duyuruldu: ön başvurular 9 Aralık 2026 tarihine kadar kabul edilecek. Birinci aşama değerlendirmesi 10-18 Aralık 2026 arasında yapılacak ve sonuçlar 18 Aralık 2026 tarihinde ilan edilecek.

Birinci aşamayı geçen işletmeler 21 Aralık 2026 - 31 Ocak 2027 tarihleri arasında proje başvurularını gerçekleştirebilecek. Desteklenecek işletmelerin listesi 31 Mart 2027 tarihinde açıklanması, programın ise 1 Nisan 2027 tarihinde başlaması planlanmaktadır. Murzioğlu, işletmelerin bu takvimi kaçırmamaları ve projelerini şimdiden hazırlamaya başlamaları gerektiğini kaydetti.

Detaylı bilgi ve başvuru koşulları KOSGEB’in internet sitesinde yer alıyor; Murzioğlu, işletmelerin ilgili adresi takip ederek gerekli evrak ve proje hazırlıklarını tamamlamalarını önerdi.

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI SALİH ZEKİ MURZİOĞLU