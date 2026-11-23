Merkezefendi Belediyesi'nden uyarı:

Merkezefendi Belediyesi, emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin 2. taksit ödemeleri için son gün uyarısı yaptı. Belediye açıklamasında, mükelleflerin cezalı duruma düşmemesi için gerekli ödemeleri zamanında gerçekleştirmeleri istendi.

Ödeme noktaları ve çalışma saatleri:

Ödemeler, Merkezefendi Belediyesi Ana Hizmet Binası, Merkezefendi Kültür Merkezi ile Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü veznelerinden yapılabilecek. Ana hizmet binası veznesi hafta içi 08:30-17:30 ve hafta sonu 09:00-17:00 saatleri arasında hizmet verecek. Merkezefendi Kültür Merkezi ve Tapu Kadastro Denizli 18. Bölge Müdürlüğü vezneleri ise hafta içi 08:30-17:30 aralığında açık olacak.

İnternetten ödeme ve son gün bilgisi:

Vatandaşlar, ödemelerini 30 Kasım Pazartesi günü mesai bitimine kadar TC kimlik numarası veya mükellef sicil numarası ile veznelere başvurarak nakit veya kredi kartı ile gerçekleştirebilecekler. Belediyeye gelmeden ödeme yapmak isteyenler, https://ebelediye.merkezefendi.bel.tr/webportal/index.php?wwsayfa=25 adresi üzerinden kredi kartı veya banka kartıyla 2. taksiti ödeyebilecek.

Ayrıca hafta sonu vezne hizmetine dikkat çekilerek, 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günlerinde Ana Hizmet Binası veznelerinin 09:00-17:00 saatleri arasında açık olacağı hatırlatıldı. Belediye yetkilileri, son güne bırakılan ödemeler nedeniyle cezai işlemlerle karşılaşmamak için vatandaşları sürenin bitiminden önce işlem yapmaya çağırdı.

MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ’NDEN YAPILAN AÇIKLAMADA CEZALI DURUMA DÜŞÜLMEMESİ İÇİN VERGİ MÜKELLEFLERİNİN SÖZ KONUSU ÖDEMELERİNİ MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ ANA HİZMET BİNASI, MERKEZEFENDİ KÜLTÜR MERKEZİ, TAPU KADASTRO DENİZLİ 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ’NDE BULUNAN VEZNELERDEN VE MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ WEB SİTESİ ÜZERİNDEN KOLAYLIKLA YAPILABİLECEĞİ İFADE EDİLDİ.