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Asarcık Kayalı’ya ulaşım konforu için parke yol çalışması

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş ile İlçe Özel İdare Müdür Vekili Yunus Özkan, Asarcık Kayalı köyündeki kilit parke döşeme çalışmalarını yerinde inceledi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:17

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Asarcık Kayalı’ya ulaşım konforu için parke yol çalışması

Asarcık Kayalı’ya ulaşım konforu için parke yol çalışması

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Yunus Özkan ile birlikte Asarcık Kayalı köyünü ziyaret etti. Köyde yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sahada inceledi ve proje hakkında ilgililerden bilgi aldı.

çalışmanın hedefleri ve kapsamı:

Yetkililer, çalışmaların öncelikli hedefinin köy sakinlerinin ulaşım konforunu artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Proje kapsamında yollar üzerine kilit parke taşı döşeme işlemleri sürüyor ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağı ifade edildi.

saha incelemesi ve halkla buluşma:

Ziyaret sırasında Kaymakam Göktaş, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve incelemelerini tamamladı. Yapılan saha incelemesiyle proje ilerleyişi hakkında yerinde bilgi alındı.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNE BAĞLI ASARCIK KAYALI KÖYÜNDE YÜRÜTÜLEN PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI...

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNE BAĞLI ASARCIK KAYALI KÖYÜNDE YÜRÜTÜLEN PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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