Asarcık Kayalı’ya ulaşım konforu için parke yol çalışması

Saraydüzü Kaymakamı Birkan Göktaş, İlçe Özel İdare Müdür Vekili Yunus Özkan ile birlikte Asarcık Kayalı köyünü ziyaret etti. Köyde yürütülen kilit parke taşı döşeme çalışmalarını sahada inceledi ve proje hakkında ilgililerden bilgi aldı.

çalışmanın hedefleri ve kapsamı:

Yetkililer, çalışmaların öncelikli hedefinin köy sakinlerinin ulaşım konforunu artırmak ve yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu belirtti. Proje kapsamında yollar üzerine kilit parke taşı döşeme işlemleri sürüyor ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağı ifade edildi.

saha incelemesi ve halkla buluşma:

Ziyaret sırasında Kaymakam Göktaş, vatandaşlarla bir araya gelerek talepleri dinledi ve incelemelerini tamamladı. Yapılan saha incelemesiyle proje ilerleyişi hakkında yerinde bilgi alındı.

SİNOP’UN SARAYDÜZÜ İLÇESİNE BAĞLI ASARCIK KAYALI KÖYÜNDE YÜRÜTÜLEN PARKE TAŞI DÖŞEME ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELENDİ.