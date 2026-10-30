Şanlıurfalı işadamı: ortaklık tefeciye dönüştü, 600 milyonluk servet yok oldu

olayın seyri:

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesi Paşabağı Mahallesi'nde geçen hafta yaşanan kavgada, iddiaya göre Şanlıurfaspor eski başkan yardımcılarından T.B., elinde bıçakla bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın ardından karşı tarafın yakınlarının müdahalesi sonucu olay büyüdü; saldırıda T.B. silahla ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, bir kişi ise sopa darbeleriyle yaralandı. Polis ekipleri güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek bazı şüphelileri yakaladı, ancak T.B. olay yerinden kaçtı.

saldırı ve soruşturmanın ilk aşamaları:

Olay yerine gelen güvenlik güçleri, çevredeki kamera görüntülerini inceleyerek kimlikleri belirlenen saldırganlardan üçünü yakaladı. Yaralanan T.B.'nin kaçması, olayın hem adli hem de kriminal yönünün öne çıkmasına neden oldu. Yerel kaynaklar ve görgü tanıkları, olayın alacak verecek meselesine dayandığını aktardı.

delen'in iddiaları ve mal varlığının kaybı:

Olayın ardından konuşan işadamı ve Şanlıurfaspor eski as başkanı Osman Delen, yaklaşık 5-6 yıl önce başlayan bir petrol istasyonu ortaklığının ardından mal varlığının elinden alındığını iddia etti. Delen, ortaklık teklifinin gelişini, çevreyolunda birlikte aldıkları petrol istasyonunu ve devam eden ticari ilişkide yaşanan sorunları anlattı.

600 milyonluk kayıp iddiası:

Delen, ticari anlaşmazlıklar, çek, senet ve yüksek faiz uygulamaları sonucu kendisinin ve diğer işletmelerinin dahil olduğu yaklaşık 600 milyon lira değerindeki mal varlığının elinden alındığını ileri sürdü. Bankalara olan borçlarını kapatabilmek için bazı mallarını düşük bedelle sattığını ve bunun sonucunda servetinin kısa sürede tükendiğini belirtti. Şu an için elinde sadece emekli maaşı kaldığını söyleyen Delen, maddi ve ailevi açıdan büyük zarar gördüğünü dile getirdi.

suç duyurusu ve talepler:

Delen, durumu Cumhuriyet Başsavcılığına taşıdı ve tefecilik ile haksız mal edinme iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. Ayrıca Cumhurbaşkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Şanlıurfa Valisi ve emniyet müdürüne seslenerek T.B. ile adı geçen S.B. ve Ş.B. hakkında mali soruşturma ve banka hesaplarının incelenmesini talep ettiğini söyledi. Delen, elindeki evrakları ibraz edeceğini belirterek istasyonun kendisinden 125 milyon liraya alınma sürecine ilişkin belgelerin bulunduğunu vurguladı.

Delen ayrıca, hakkındaki uygulamaların 'yüzde 10-12 faiz' gibi oranlarla yapıldığını iddia ederek mallarının iadesini talep etti ve elindeki çeklerle tehdit edildiğini, çeklerin iade edilmediğini kaydetti. En son yaşanan silahlı saldırı iddiasına da değinen Delen, aynı kişinin başka saldırılara da karıştığını ve şu an kaçak durumda olduğunu, bir an önce yakalanmasını istediğini söyledi.

Olay hem şiddet boyutu hem de iddia edilen ekonomik usulsüzlükler bakımından soruşturulmaya devam ediyor. Delen'in açıklamaları, hem yerel kamuoyunda hem de soruşturmayı yürüten birimler nezdinde takip ediliyor; söz konusu iddiaların doğruluğu ve delillerin değerlendirilmesi savcılık ve ilgili kurumların çalışmasıyla netleşecek.

GEÇEN HAFTA ŞANLIURFASPOR ESKİ BAŞKAN YARDIMCILARINDAN T.B.'NİN, T.B. İSİMLİ ŞAHSI DARP ETMESİ VE BİR GÜN SONRA KARŞI TARAFIN SİLAHLI SALDIRISINA UĞRAYARAK AĞIR YARALANMASI OLAYININ ARDINDAN KONUŞAN İŞADAMI VE ŞANLIURFASPOR ESKİ AS BAŞKANI OSMAN DELEN, KENDİSİNİN DE 600 MİLYON LİRALIK SERVETİNİ T.B.'YE KAPTIRDIĞINI İDDİA ETTİ.