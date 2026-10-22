Asgari ücretle yaşayan işçinin milyonluk tutkusu

Hayalini gerçekleştirmek:

Eskişehir’de yaşayan 33 yaşındaki inşaat işçisi Velat Ceylan, çocukluğundan beri kurduğu otomobil tutkusunu hayata geçirdi. Türkiye piyasasında değeri 8-9 milyon lira arasında gösterilen, 5.7 litrelik V8 HEMI motorlu otomobili Irak’tan yaklaşık 850 bin liraya getirerek satın aldı. Ceylan, aracı sadece özel günlerde değil gündelik yaşamında da kullandığını belirtiyor ve bu tercihin hayatında önemli fedakârlıklar gerektirdiğini dile getiriyor.

Aracın maliyeti ve kullanımı:

Ceylan, satın alma fiyatı ile Türkiye pazarındaki tahmini fiyat arasındaki farkı vurguluyor. Aracı şehir içinde ve hafta sonları aktif olarak kullandığını söyleyen genç işçi, bazen sokakta karşılaştığı insanların kendisini müteahhit ya da zengin zannettiğini aktarıyor. Sanayide zaman zaman yüksek fiyat teklifleri aldığını belirten Ceylan, aracını satmayı düşünmediğini; aksine merak edenleri araca davet ederek birlikte gezdirdiğini ifade ediyor.

Gündelik yaşam ve fedakârlıklar:

Ceylan, maddi durumunu anlatırken şu an tek gelirinin inşaat işi olduğunu, aylık maaşının 30 bin lira olduğunu ve başka bir geliri bulunmadığını belirtiyor. Bu bütçe içinde aracı “besleyebilmek” adına bazı kişisel harcamalarından kısmak zorunda kaldığını; tek başına eve çıkmak yerine arkadaşlarıyla aynı evi paylaştığını ve mutfak masraflarından dahi tasarruf ettiğini söylüyor.

Bakım, teklifler ve duruş:

Aracın bakımını kendi imkanlarıyla daha uygun fiyatlara yaptırdığını söyleyen Ceylan, ilgi ve tekliflere rağmen satmak istemiyor. Çevresindekilerin yanlış kanılara kapıldığını, aslında inşaatta asansör işi yaptığını ve halktan biri olduğunu vurguluyor. Kendi ifadesiyle, yıllardır kurduğu hayali gerçekleştirmiş olmanın verdiği mutluluk, maddi zorluklara rağmen sahip olduğu araca olan bağlılığını pekiştiriyor.

Velat Ceylan’in hikâyesi, kişisel önceliklerin nasıl şekillendiğini ve bir tutkuyu yaşatmanın birey üzerinde ne tür ekonomik tercihlere yol açabildiğini gösteriyor. Ceylan, aracını satmıyor ve merak eden herkesi kısa turlara davet ederek bu bağlılığını paylaşıyor.

IRAK’TAN GETİRTTİĞİ, TÜRKİYE PİYASASINDAKİ DEĞERİ 8-9 MİLYON LİRAYI BULAN LÜKS OTOMOBİLİYLE 12 YILLIK ÇOCUKLUK HAYALİNİ GERÇEKLEŞTİREN ESKİŞEHİRLİ 33 YAŞINDAKİ ASGARİ ÜCRETLİ İNŞAAT İŞÇİSİ VELAT CEYLAN, BU DEVASA ARACI ÇALIŞTIRIP YÜRÜTEBİLMEK ADINA ARKADAŞLARIYLA AYNI EVİ PAYLAŞARAK YEMEK MASRAFLARINDAN DAHİ KESİNTİ YAPIYOR.