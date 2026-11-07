Kuşadası'nda üstyapı yenilemesi başlıyor: 8 sokakta begonit döşenecek

çalışmanın kapsamı:

Kuşadası Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve onarım programı doğrultusunda Hacıfeyzullah ve Alacamescit mahallelerinde yeni bir üstyapı çalışması başlattı. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, proje kapsamında eskiyen taşların sökümünü yaparak bölgedeki altyapıya uygun yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

sokaklar ve uygulama süreci:

Çalışmalar, Alacamescit Mahallesi'nde Sönmez ve Gök sokaklar ile Hacıfeyzullah Mahallesi'nde Ak, İmam, Kanat, Kır, Kaya Aldoğan ve Öz sokakları kapsıyor. Toplamda yaklaşık 2 bin metrekare alana begonit taşı döşenecek. İlk aşamada eski begonit taşlarının sökümü yapılıyor; söküm tamamlandıktan sonra belirlenen sokaklarda yeni taşların döşenmesine geçilecek.

amaç ve beklenen sonuçlar:

Proje ile Kuşadası'nın köklü yerleşim alanlarındaki sokakların daha düzenli, güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Çalışmalarda, bölgenin doğal dokusunun korunmasına özen gösterilerek estetik ve işlevselliğin birlikte sağlanması amaçlanıyor.

KUŞADASI BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE SÜRDÜRDÜĞÜ YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA HACIFEYZULLAH VE ALACAMESCİT MAHALLELERİNDE ÜSTYAPI YENİLEME ÇALIŞMALARINA BAŞLADI. FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ TARAFINDAN İKİ MAHALLEDEKİ 8 SOKAKTA YAKLAŞIK 2 BİN METREKARELİK ALANA BEGONİT TAŞI DÖŞENECEK.