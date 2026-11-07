BŞEÜ söğüt myo müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

Tören ve katılımcılar:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Safa Ünal resmen görevi devraldı. Törene Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katılım gösterdi.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Kaplancıklı, görevini devreden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin'e yüksekokulun akademik ve kurumsal gelişimine yönelik çalışmaları ve özverili hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. Kaplancıklı, görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Safa Ünal'a yeni görevinde başarılar diledi ve değişimin üniversite ile yüksekokul için hayırlı olmasını temenni etti.

Devir teslim töreni, görev değişiminin tamamlanmasıyla sona erdi.

BŞEÜ'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ