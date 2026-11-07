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BŞEÜ söğüt myo müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

BŞEÜ Söğüt Meslek Yüksekokulu müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı; Hüseyin Safa Ünal görevi devraldı, Mustafa Zeytin'e katkıları için teşekkür edildi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:33

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EDİTÖR: Kaan Yavuz

BŞEÜ söğüt myo müdürlüğünde devir teslim töreni yapıldı

Tören ve katılımcılar:

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Söğüt Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde gerçekleştirilen devir teslim töreninde Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Safa Ünal resmen görevi devraldı. Törene Rektör Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, rektör yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural, Prof. Dr. Murat Yurdakul, Prof. Dr. Mehmet Kurban ile Genel Sekreter Muhammet Büyük katılım gösterdi.

Rektörün değerlendirmesi:

Rektör Kaplancıklı, görevini devreden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Zeytin'e yüksekokulun akademik ve kurumsal gelişimine yönelik çalışmaları ve özverili hizmetleri nedeniyle teşekkür etti. Kaplancıklı, görevi devralan Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Safa Ünal'a yeni görevinde başarılar diledi ve değişimin üniversite ile yüksekokul için hayırlı olmasını temenni etti.

Devir teslim töreni, görev değişiminin tamamlanmasıyla sona erdi.

BŞEÜ&#039;DE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

BŞEÜ'DE DEVİR TESLİM TÖRENİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Kaan Yavuz

Kaan Yavuz

 Dijital Eğitim Editörü

Öğrenci bursları, okul müfredat değişiklikleri ve dijital eğitim araçları üzerine odaklanan genç içerik editörü.

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