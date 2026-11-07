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Tarihi Yarımada semalarında iki halka: çift gökkuşağı dronla görüntülendi

Fatih'te sabah yağışının ardından güneş açınca Tarihi Yarımada üzerinde beliren çift gökkuşağı, dron kamerasıyla kaydedilerek kartpostallık anlar sundu.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 09:30

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Tarihi Yarımada semalarında iki halka: çift gökkuşağı dronla görüntülendi

Yağış sonrası ortaya çıkan manzara:

İstanbul'un Fatih ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan kısa süreli yağışın ardından güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte Tarihi Yarımada semalarında nadir görülen bir doğa olayı meydana geldi. Yağmurun durması ve güneş ışığının yağmur damlalarına vurması sonucu oluşan çift gökkuşağı, bölgedeki sur ve çatı siluetleriyle birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Dron kaydının sunduğu ayrıntılar:

Görüntüler, bölgeden havaya kaldırılan bir dron tarafından kaydedildi. Dronun yüksekten çekimleri, iki ayrı gökkuşağı halkasının aynı anda görüldüğü anları ve özellikle Topkapı surları üzerinde yükselen renkli kıvrımları net biçimde aktardı. Kayda yansıyan kompozisyon, hem renklerin canlılığını hem de Tarihi Yarımada'nın mimari dokusunu bir arada vurguladı.

Doğal oluşumun özellikleri ve etkisi:

İki halka halinde görülen gökkuşağı, atmosferdeki yansıma ve kırılma süreçlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkar; ana halka daha parlak olurken ikinci halka genellikle zayıf ve renk dizilimi ters yöndedir. Bu estetik görünüm, kısa süreliğine de olsa semada yaşayanlarda dikkat çekti ve bölgenin fotoğrafik değerini artırdı. O anların dronla belgelenmesi, İstanbul manzaralarının beklenmedik doğa sürprizlerini nasıl yakaladığını gösterdi.

Tarihi Yarımada semalarında çift gökkuşağı sürprizi dron kamerasında

Tarihi Yarımada semalarında çift gökkuşağı sürprizi dron kamerasında

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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