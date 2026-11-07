Düzce için kuvvetli yağış ve yüksek kesimlere kar uyarısı

Meteorolojiden uyarı:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz bölgesinde yağışlı hava etkili olacak. Kurum, özellikle Düzce ve Zonguldak çevrelerinde kuvvetli sağanak beklendiğini bildirdi.

yağış miktarları ve yerel etkiler:

Kuruma göre, Düzce ve Zonguldak çevrelerinde metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında sağanak yağış düşmesi bekleniyor. Bartın için tahmin edilen yağışlar ise yerel olarak 50 ila 75 kilogram seviyelerine ulaşabilir. Yağışların zaman zaman gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi öngörülüyor.

yüksek kesimlerde kar beklentisi:

Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde, Düzce, Zonguldak, Bartın ile Karabük'ün yüksek kesimlerinde ve Bolu genelinde yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olması tahmin ediliyor. Kar örtüsünün 5 ila 20 santimetre arasında olabileceği bildirildi. Meteoroloji, yağışların 8 Kasım 2026 Pazar, saat 06.00'da sona ermesinin beklendiğini açıkladı.

METEOROLOJİ, BATI KARADENİZ BÖLGESİ İÇİN KUVVETLİ SAĞANAK VE KAR YAĞIŞI UYARISINDA BULUNDU. DÜZCE VE ZONGULDAK’TA KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİRKEN, BARTIN’DA YAĞIŞLARIN YEREL OLARAK ÇOK KUVVETLİ OLACAĞI TAHMİN EDİLİYOR. BÖLGENİN YÜKSEK KESİMLERİNDE İSE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLACAK.