Nazilli'de kadınlar için düzenlenen eğitimde sağlık, bağımlılık ve mahremiyet öne çıktı

Nazilli'de çok kurumlu kadın eğitim programı gerçekleştirildi

Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü eğitim salonunda düzenlenen programa sağlık, emniyet ve sosyal hizmet personeli ile çok sayıda kadın katıldı. Etkinlikte bir araya gelen uzmanlar, katılımcılara halk sağlığı ve korunma odaklı bilgiler aktardı.

sağlık bilgilendirmesi:

Programın sağlık oturumunu yöneten Dr. Ece Kundakoğlu, katılımcılara depresyon, lenfoma kanseri ve genel kadın sağlığı konusunda bilgilendirme yaptı. Oturumda hastalıkların belirtileri, erken fark edilmenin önemi ve kadın sağlığında dikkat edilmesi gereken temel hususlar üzerinde duruldu.

uyuşturucu ile mücadele ve mahremiyet eğitimi:

İlçe Emniyet Müdürlüğü personeli tarafından verilen "En İyi Narkotik Polisi Anne" eğitimi, uyuşturucu madde kullanımı ve bağımlılıkla mücadelede ailelerin rolünü, özellikle annelerin nelere dikkat etmesi gerektiğini ele aldı. Oturumda erken uyarı işaretleri ve aile içi önlemler tartışıldı.

Sosyal Hizmet Merkezi personeli tarafından gerçekleştirilen Mahremiyet Eğitimi ise kişisel sınırlar, mahremiyet ve güvenli davranışlar konularında katılımcıları bilgilendirdi. Bu bölümde bireylerin kendini koruma yöntemleri ve sosyal ilişkilerde sağlıklı sınır koyma pratikleri paylaşıldı.

Farklı kurumların katkısıyla düzenlenen programın amacı, kadınların sağlık, bağımlılıkla mücadele ve mahremiyet konularında bilinçlenmesini sağlamak ve aile düzeyinde koruyucu yaklaşımları güçlendirmek olarak açıklandı.

AYDIN’IN NAZİLLİ İLÇESİNDE KADINLARA YÖNELİK DÜZENLENEN EĞİTİMDE DEPRESYON, LENFOMA KANSERİ VE KADIN SAĞLIĞININ YANI SIRA UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE VE MAHREMİYET KONULARINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI.