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mevsim geçişinde aktarlara kış hazırlığı yoğunlaştı

Mevsim geçişleriyle aktarlara yönelen vatandaşlar, ıhlamur, adaçayı, kuşburnu ve propolis gibi doğal ürünlerle soğuk algınlığına karşı önlem alıyor.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 10:13

GÜNCELLEME: 12 Eylül 2026 - 10:14

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EDİTÖR: Serkan Varol

mevsim geçişinde aktarlara kış hazırlığı yoğunlaştı

Mevsim geçişinde aktarlara yoğun ilgi

Hava sıcaklıklarının düşmesi ve mevsim geçişlerinin başlamasıyla birlikte aktarlarda kış mesaisi hız kazandı. Vatandaşlar soğuk algınlığı ve boğaz şikayetlerine karşı sentetik ilaçların yanında bitkisel çözümleri de arıyor. Ihlamur, adaçayı, hibiskus, kuşburnu, ekinezya, rezene ve anason gibi bitkilerin yanı sıra bal, pekmez, propolis ve bitkisel macunlar en çok talep edilen ürünler arasında yer alıyor.

Propolis ve doğal antibiyotik etkisi:

Aktarcı Fatma Aydoğar, enfeksiyon şüphesi olan hastalara özellikle propolis önerdiklerini belirtiyor. Aydoğar, "Enfeksiyon varsa hiç kuşkusuz propolisi öneriyoruz" diyerek propolisin iltihabı azaltıcı etkisine dikkat çekiyor. Propolis doğal bir antibiyotiktir ve arıların kovanlarını korumak için ürettiği bir madde olarak tanımlanıyor; Aydoğar, bu özelliğin kullanıcıların hastalığı daha hızlı atlatmasına yardımcı olduğunu söylüyor.

Bitki çayları ve özel karışımlar:

Aktarlarda tüketiciye hem tek tek bitkiler hem de hazır karışımlar sunuluyor. Aydoğar, kış için hazırladıkları karışımlarda ıhlamurun yanında adaçayı, rezene, anason, ekinezya ve kuşburnunun vazgeçilmez olduğunu; hibiskusun ise C vitamini, renk ve tat katkısı bakımından sık kullanıldığını anlatıyor. Müşterilere istenirse ürünleri ayrı ayrı verdiklerini, istenirse de dükkanın kendi reçetesi olan özel karışımları hazırladıklarını belirtiyor.

Talep artışı ve bilinirlik:

Son yıllarda şifalı bitkilere ilginin arttığını vurgulayan Aydoğar, "Doktorlar da artık vatandaşları aktarlara yönlendiriyor" sözleriyle sağlık çalışanlarının da bitkisel destek önerdiğini ifade ediyor. Vatandaşların bitkisel ürünleri keşfetmelerini isteyen Aydoğar, çok sayıda bitkinin farklı rahatsızlıklara çözüm sunduğunu ve halkın bu zenginliği tanımasının önemli olduğunu söylüyor. "Hastalığı veren Allah şifasını da vermiştir" diyerek kişisel inancını da paylaşıyor.

Aktarlardaki hareketlilik, hem günlük basit rahatsızlıklarda doğal seçeneklere yönelimin arttığını hem de tüketicilerin kişisel bağışıklıklarını güçlendirme arayışında olduğunu gösteriyor. Satıcılar, doğru kullanım ve gerektiğinde sağlık profesyoneline danışma uyarısını yaparak müşterilere bitkisel destek sunmaya devam ediyor.

AKTARCI FATMA AYDOĞAR, KIŞ DÖNEMİ İÇİN FARKLI BİTKİLERİ BİR ARAYA GETİREREK ÇEŞİTLİ ÇAY...

AKTARCI FATMA AYDOĞAR, KIŞ DÖNEMİ İÇİN FARKLI BİTKİLERİ BİR ARAYA GETİREREK ÇEŞİTLİ ÇAY KARIŞIMLARI HAZIRLADIKLARINI SÖYLEDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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