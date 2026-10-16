Asırlık mezarlardan korunan şehitliğe: iki kardeşin hatırası nesillere taşınıyor

Asırlık mezarlar şehitlik alanına çevrildi:

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Beypınarı Mahallesi'nde bulunan, Kurtuluş Savaşı yıllarında Ermeni çetelerinin saldırısında şehit edilen Hacı Ekiz ve Mahmut Ekiz kardeşlerin asırlık mezarları, Saimbeyli Belediyesi tarafından restore edildi. Yapılan çevre düzenlemesiyle mezarlar, şehitlerin anısını yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla şehitlik olarak düzenlendi.

Açılış töreni ve yetkililerin açıklamaları:

Şehitliğin açılış törenine Saimbeyli Kaymakamı Nursen Yüce, Belediye Başkanı Mahmut Dal, şehitlerin aile yakınlarından Halil Özkozanoğlu, Beypınarı Mahalle Muhtarı Hasan Kara ile çok sayıda davetli katıldı. Başkan Mahmut Dal, törende yaptığı konuşmada, iki kardeşin bölgede hayvancılık ve çobanlık yaptığı sırada saldırıya uğrayarak şehit edildiklerini hatırlattı.

Dal, aileye geçen yıl söz verdiklerini belirterek, "Burada hayvancılıkla uğraşan, çobanlık mesleğini icra eden iki büyüğümüz, Ermeni çeteleri tarafından boğazları kesilerek şehit edilmiş. Şehit ailesinin talebi üzerine geçen yıl sözümüzü vermiştik. Bu yıl da açılışı özellikle 18 Ekim kurtuluş bayramı programımızın içerisinde yer almasını istedik. Bunu gerçekleştirmenin mutluluğu ve gururu bize fazlasıyla yetiyor" dedi.

Aile tanıklığı ve yerel tepki:

Mahalle muhtarı Hasan Kara, bölgede yaşanan tarihi olaylara değinerek mezarların belediye tarafından düzenlenip koruma altına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.

Şehitlerin aile yakını Halil Özkozanoğlu (82), iki kardeşin köy yolunda beş kişilik bir Ermeni çetesinin saldırısına uğradığını anlattı. Özkozanoğlu, "O dönem şehit kardeşlerin birisi 15, diğeri 18 yaşındaymış. Burası dedemizin kardeşlerinin mezarları. Şehitliğimizin geleceğe taşınması için burayı şehitlik haline getirenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Restorasyon ve alan düzenlemesiyle ilgili çalışmaların tamamlanmasının ardından bölge sakinleri ve yetkililer, şehitlerin anısını koruma altına almanın önemine vurgu yaptı. Yerel yönetim, bu tür çalışmaların hem tarih bilincini canlı tutacağını hem de genç kuşaklara aktarılacak bir miras bırakacağını belirtti.

Şehitlik çalışması, hem bölge tarihine dair fiziksel bir hatırlatıcı oluşturdu hem de ailelerinin ve mahalle sakinlerinin taleplerine yanıt vererek toplumsal belleğin korunmasına katkı sundu.

ADANA'NIN SAİMBEYLİ İLÇESİNDE, KURTULUŞ SAVAŞI YILLARINDA ERMENİ ÇETELERİNİN SALDIRISINDA ŞEHİT EDİLEN HACI EKİZ VE MAHMUT EKİZ KARDEŞLERİN ASIRLIK MEZARLARI, BELEDİYE TARAFINDAN RESTORE EDİLEREK ŞEHİTLİK ALANINA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ.