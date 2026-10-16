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Örnek davranış: Gercüş'te evine giren yılan ve akrebi zarar vermeden doğaya bıraktı

Arıca köyünde yaşayan Ahmet Demir, evinde bulduğu yılan ve akrebi öldürmek yerine eline alıp güvenle dışarı taşıdı ve doğal yaşam alanına bıraktı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:52

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Örnek davranış: Gercüş'te evine giren yılan ve akrebi zarar vermeden doğaya bıraktı

olay ve müdahale:

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde ikamet eden Ahmet Demir, evinde bir yılan ve bir akrep olduğunu fark etti. Kırsal yerleşimlerde sık karşılaşılan bu durumlarda genellikle canlılara zarar verilmesine başvurulurken, Demir farklı bir yaklaşım sergiledi.

Demir, yılan ve akrebi öldürmek yerine eline alarak dikkatli biçimde evin dışına taşıdı ve doğal yaşam alanına bıraktı. Müdahalesinde canlılara zarar vermemeye özen gösterdiği belirtildi.

kırsal tutum ve davranışın önemi:

Haberde öne çıkan davranış, kırsal alanlarda yaşayanların doğa ile etkileşiminde örnek teşkil ediyor. Çoğu yerde zararlı canlılarla karşılaşıldığında imha yöntemi tercih edilirken, zarar vermeden uzaklaştırma yaklaşımı hem canlıların ekosistemdeki rolünü koruyor hem de insanlarla doğa arasındaki çatışmayı azaltıyor.

Bu tür olaylar, bölge halkında farkındalık oluşturmanın yanı sıra insan ve vahşi yaşam ilişkilerinde daha hassas yöntemlerin benimsenebileceğini gösteriyor. Ahmet Demir'in davranışı, canlara zarar vermeden müdahale etmenin mümkün olduğunu gözler önüne serdi.

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI ARICA KÖYÜNDE YAŞAYAN AHMET DEMİR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI YILAN VE...

BATMAN’IN GERCÜŞ İLÇESİNE BAĞLI ARICA KÖYÜNDE YAŞAYAN AHMET DEMİR, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI YILAN VE AKREBİ ÖLDÜRMEK YERİNE ZARAR VERMEDEN DOĞAYA SALIVERDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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