Havza'da imeceyle yoğrulan yufkalar komşuluğu ayakta tutuyor

Havza'da sac üzerinde yufka geleneği

Samsun'un Havza ilçesinde kadınlar, yıllardır süren bir gelenekle imece usulüyle bir araya geliyor. Akşamdan yoğurulan hamurlar sabahın erken saatlerinde sac üzerinde pişiriliyor ve ortaya çıkan yufka hem günlük ihtiyacı karşılıyor hem de kışlık tüketim için saklanıyor. Çalışma, evlerin ihtiyaçlarını karşılamanın ötesinde komşuluk ilişkilerini canlı tutuyor.

imece yalnızca iş bölümü değil:

Belirlenen sıraya göre komşuların evinde toplanan kadınlar, görev paylaşımı yaparak süreci hızlandırıyor; kimi hamur açıyor, kimi sacın başında pişiriyor. Teknolojinin ve hazır gıdaların yaygınlaşmasına karşın bu yöntem, yerel kültürün ve el becerisinin korunmasına hizmet ediyor. Bir arada yapılan iş, bilgi aktarımını kolaylaştırıyor ve genç kuşakların geleneği öğrenmesine olanak sağlıyor.

komşuluk ve dayanışma ön planda:

İmece sırasında kadınlar sadece yufka hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda sohbet edip birbirlerine destek oluyor. Hatice Söme geleneğin önemini şu sözlerle özetliyor: 'Bir araya gelerek sırayla birbirimizin yufkasını yapıyoruz. Bir gün bir komşumuzun evinde, başka bir gün diğer komşumuzun evinde toplanıyoruz. Herkes elinden geldiğince yardımcı oluyor.' Söme, bu uygulamanın 'sadece yufka yapmak değil, komşuluk ve yardımlaşma' olduğunu vurguluyor ve geleneği gelecek nesillere aktarmak istediklerini ifade ediyor.

Bu pratik, gündelik yemek ihtiyacını karşılarken aynı zamanda yerel dayanışma ağlarının güçlenmesine katkı sağlıyor; imece sayesinde hem iş yükü paylaşılıyor hem de sosyal bağlar tazeliyor.

HAVZA'DA GELENEKSEL YÖNTEMLERLE YUFKA VE EKMEK YAPAN KADINLAR, BELİRLENEN SIRAYA GÖRE BİR ARAYA GELEREK AKŞAMDAN YOĞURULAN HAMURU SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SAC ÜZERİNDE PİŞİRİYOR. KADINLARIN EL BİRLİĞİYLE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMADA KİMİ HAMUR AÇARKEN KİMİ DE SACIN BAŞINDA YUFKALARI PİŞİRİYOR. HAZIRLANAN YUFKALAR, EVLERİN GÜNLÜK İHTİYACININ KARŞILANMASININ YANI SIRA KIŞLIK TÜKETİM İÇİN DE DEĞERLENDİRİLEBİLİYOR.