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güzelyurt düğün fotoğrafçıları için doğal bir platoya dönüştü

Yüzlerce kilise, kayadan oyma evler ve derin vadileriyle Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi, çiftlerin dış çekim tercihleri arasında öne çıkan doğal bir mekân haline geldi.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 12:00

GÜNCELLEME: 16 Ekim 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

güzelyurt düğün fotoğrafçıları için doğal bir platoya dönüştü

güzelyurt yılların mirasını düğün fotoğraflarına taşıyor

Aksaray’ın Güzelyurt ilçesi, yüzlerce kilise, kayadan oyma evleri, vadileri ve yeraltı şehirleriyle çok sayıda medeniyetin izlerini barındırıyor. Bu zengin tarihî ve doğal dokunun sunduğu atmosfer, son yıllarda düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin ilgisini çekerek ilçeyi adeta canlı bir fotoğraf platosuna dönüştürdü.

çiftlerin tercihlerinin arkasındaki nedenler:

Güzelyurt’un taş yapılı sokakları, merdivenleri, kiliseleri ve geniş manzaraları, klasik stüdyo çekimlerinin dışında daha doğal ve özgün fotoğraflar elde etmek isteyen çiftler için cazip bir altyapı sunuyor. Başta Aksaray olmak üzere çevre illerden ve şehir dışından gelen çiftler, tarihî mekânlarda yaptıkları dış çekimlerle evlilik hazırlıklarını belgeliyor. Niğde’den gelen gelin adayları ve damatlar, bölgenin tarihî ve doğal güzelliklerinin kararlarında belirleyici olduğunu söylüyor.

fotoğrafçının gözünden Güzelyurt:

Fotoğraf sanatçısı Ali Eren Bozkurt (28), Güzelyurt’un çekimler için sunduğu çeşitliliğe dikkat çekiyor. Bozkurt, "Senelerdir Güzelyurt’un mükemmel mekanlarında, kilisesinde, merdivenlerinde ve sokaklarında gelin-damat çekimleri yapıyoruz. Sezonda 200 çekim yapıyorsak yaklaşık 150’sini burada gerçekleştiriyoruz" diyerek ilçenin sektördeki ağırlığını vurguluyor. Bozkurt ayrıca Güzelyurt’u Kapadokya ile karşılaştırarak benzer estetik değerler sunduğunu belirtiyor ve burayı yolu düşen herkese tavsiye ediyor.

Çiftlerden Fatih Arpacı (25) ve gelin adayı Kevser Koç (25) de Niğde’den gelerek Güzelyurt’u tercih ettiklerini aktarıyor. Arpacı, "Tarih ve manzara açısından çok güzel bir yer. Bu nedenle burayı tercih ettik" derken, Koç ise ilçenin "çok güzel bir doğası ve tarihi" olduğunu ifade ediyor.

Güzelyurt, tarihî geçmişi ve doğal güzellikleriyle her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlamaya devam ederken, gelin-damat fotoğrafçılığı açısından da bölgesel bir merkez haline gelmiş durumda. Fotoğrafçılar ve çiftler, ilçenin sunduğu çeşitli fonları kullanarak unutulmaz görseller oluşturuyor ve bu anıları ölümsüzleştiriyor.

YÜZLERCE KİLİSESİ, KAYADAN OYMA EVLERİ, VADİLERİ VE YERALTI ŞEHİRLERİYLE BİRÇOK MEDENİYETE EV...

YÜZLERCE KİLİSESİ, KAYADAN OYMA EVLERİ, VADİLERİ VE YERALTI ŞEHİRLERİYLE BİRÇOK MEDENİYETE EV SAHİPLİĞİ YAPAN AKSARAY’IN GÜZELYURT İLÇESİ, DÜĞÜN FOTOĞRAFI ÇEKTİRMEK İSTEYEN ÇİFTLERİN GÖZDE MEKANLARINDAN BİRİ OLDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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