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Güzelyurt, tarihle fotoğraf pozunun yeni rotası

Güzelyurt, kiliseleri ve kayadan oyma evleriyle düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin adresi oldu; çekimler tarihi sokaklarda yapılıyor.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 11:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Güzelyurt, tarihle fotoğraf pozunun yeni rotası

Güzelyurt gelin ve damatların doğal plato haline geldi

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesi; yüzlerce kilisesi, kayadan oyma evleri, vadileri ve yeraltı şehirleriyle tarih ve doğayı bir arada sunuyor. Son yıllarda ilçenin tarihi sokakları, taş yapıları ve manzarası düğün fotoğrafı çektirmek isteyen çiftlerin uğrak noktası haline geldi. Başta Aksaray olmak üzere çevre illerden gelen gelin-damat adayları, evlilik öncesi dış çekimlerini Güzelyurt'un doğal sahnelerinde yapıyor.

Tarihi dokunun çekim gücü:

Fotoğraf sanatçısı Ali Eren Bozkurt (28), ilçenin hem tarihi hem estetik açıdan öne çıktığını belirtiyor. Bozkurt, "Senelerdir Güzelyurt’un mükemmel mekanlarında, kilisesinde, merdivenlerinde ve sokaklarında gelin-damat çekimleri yapıyoruz. Sezonda 200 çekim yapıyorsak yaklaşık 150’sini burada gerçekleştiriyoruz." sözleriyle yoğunluğun altını çizdi. Bozkurt, Güzelyurt'u Kapadokya ile karşılaştırarak, benzer estetik değerler taşıdığını vurguluyor.

Çiftlerin tercihleri ve deneyimleri:

Düğün öncesi çekim için Niğde'den gelen Fatih Arpacı (25), ilçeyi "tarih ve manzara açısından çok güzel" buldukları için tercih ettiklerini söylüyor. Gelin adayı Kevser Koç (25) da Güzelyurt'un tarihi ve doğal güzelliklerinin kararlarında belirleyici olduğunu ifade etti: "Güzelyurt’u çok beğeniyorduk. Tarihi ve doğal güzellikleri nedeniyle burayı tercih ettik."

Fotoğrafçılar ve çiftler, Güzelyurt'un dar merdivenleri, taş sokakları ve etkileyici kilise cephelerinin çekimlere benzersiz bir karakter kattığını belirtiyor. Bozkurt, sadece fotoğraf çekimi için değil, yolu düşen herkesin ilçeyi görmesini tavsiye ettiğini de ekliyor: "Sadece fotoğraf çekimi için değil, yolu düşen herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ederim."

Güzelyurt gelin ve damatların fotoğraf platosu oldu

Güzelyurt gelin ve damatların fotoğraf platosu oldu

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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