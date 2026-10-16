Asırlık mezarlardan şehitliğe: Saimbeyli'de iki kardeşin anısı yaşatılıyor

Adana'nın Saimbeyli ilçesine bağlı Beypınarı Mahallesi'nde bulunan Hacı Ekiz ve Mahmut Ekiz kardeşlerin asırlık mezarları, Saimbeyli Belediyesi tarafından restore edilerek şehitlik alanına dönüştürüldü. Çalışma, aile yakınlarının talebi doğrultusunda gerçekleştirildi ve çevre düzenlemesi yapıldı.

Tarihi bağlam ve saldırının detayları:

Kurtuluş Savaşı yıllarında bölgede hayvancılık ve çobanlık yapan Hacı Ekiz ile Mahmut Ekiz, kaynaklarda belirtildiği üzere dönemin çatışmaları sırasında Ermeni çetelerinin saldırısına uğrayarak şehit düştü. Aile yakınlarından alınan bilgiye göre, saldırıda kuşatma sonucu iki kardeş boğazları kesilerek öldürülmüştür. Olay sırasında kardeşlerden birinin 15, diğerinin 18 yaşında olduğu aktarılıyor.

Onarım süreci ve açılış töreni:

Saimbeyli Belediyesi, geçen yıl aileye yapılan sözün ardından mezarların korunması ve anının yaşatılması amacıyla planlı bir restorasyon çalışması yaptı. Çevre düzenlemesi tamamlanan alan şehitlik statüsüne kavuşturuldu ve açılışı ilçenin kurtuluş etkinlikleri kapsamında değerlendirildi.

Açılış törenine Saimbeyli Kaymakamı Nursen Yüce, Belediye Başkanı Mahmut Dal, şehitlerin aile yakınlarından Halil Özkozanoğlu, Beypınarı Mahalle Muhtarı Hasan Kara ve çok sayıda davetli katıldı. Belediye Başkanı Mahmut Dal, konuşmasında aileye verilen sözün yerine getirildiğini ve açılışın 18 Ekim kurtuluş bayramı programı içinde özel bir yere konduğunu belirtti.

Beypınarı Mahalle Muhtarı Hasan Kara, mezarların düzenlenip koruma altına alınmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti. Aile yakını Halil Özkozanoğlu (82) ise iki kardeşin köy yolunda beş kişilik bir çete tarafından saldırıya uğradığını anlatarak, alana yapılan düzenlemenin şehitliğin geleceğe taşınması açısından önemli olduğunu ifade etti.

Yerel yönetimin girişimiyle gerçekleştirilen restorasyon, hem bölge tarihine ilişkin bir hatırlatıcı hem de şehitlerin anısını korumaya yönelik somut bir adım olarak kayda geçti. Yapılan düzenlemeyle birlikte mezarlar, ziyaretçilerin kolaylıkla erişebileceği ve anma yapılabilecek bir alana dönüştürüldü.

Asırlık mezarlar, şehitlik oldu