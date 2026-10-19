Bursa'da 700. yılda mehter marşları meydanları ve konser salonunu doldurdu

Mehter geleneği kentte yaygın seslerle yeniden canlandı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen etkinlik, Bursa'nın fethinin 700. yılı anısına kent genelinde düzenlenen konserlerle tarihî atmosferi gündeme taşıdı. Dört farklı şehirden katılan dokuz mehter takımı, meydanlarda ve sahil kesimlerinde verdikleri performanslarla yoğun ilgi topladı.

Sahne alan takımlar ve mekânlar:

Program kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Osmangazi Tophane Meydanı'nda, Konya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı Mudanya sahilinde ve ayrıca Gemlik sahilinde sahne aldı. Bursa Uludağ Mehteran Takımı Osmangazi Gazi Orhan Parkı'nda performans sergilerken, Tarihî Bursa Mehter Takımı Nilüfer Balkan Parkı'nda dinleyicilerle buluştu. Bu farklı noktalarda çalınan mehter marşları vatandaşlara tarihî ve coşku dolu anlar yaşattı.

Görsel ve kültürel zenginlik:

Mehter takımlarının geleneksel kıyafetleri, vurucu ritimleri ve etkileyici marşları sayesinde meydan konserleri kentin tarihî kimliğini ön plana çıkardı. Etkinlik, farklı şehirlerden gelen takımların ortak tarih ve kültür etrafında bir araya gelmesini sağlayarak katılımcılarda birlik duygusu oluşturdu.

Ayna konseri ve mehter ön gösterisi:

Etkinlikler Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde devam etti; sahnede önce İstanbul Türk Tarihi Musikisi Mehter Takımı yer aldı ve seslendirdikleri marşlarla salonu ısıttı. Ardından Türk rock müziğinin sevilen gruplarından Ayna sahneye çıktı ve yıllardır dinleyicilerin sevdiği şarkıları ile müzikseverlere enerjik bir gece sundu.

İkinci gün programı ve sergi açılışı:

Etkinliğin ikinci gününde, 19 Ekim pazartesi saat 19.30'da "700 Yılın Sesi Bursa Mehteri" sergisinin açılışı Merinos AKKM Osmangazi Salonu Fuaye Alanı'nda gerçekleştirilecek. Bunu takiben saat 20.00'de Hüsnü Şenlendirici, Serkan Çağrı ve Şef Eray İnal'ın Anatolian Symphonic Project eşliğinde sahne alacağı "Klarnetin Yıldızları" konseri izleyicilerle buluşacak.

Organizasyon, hem meydan konserleriyle halka açık bir kutlama sundu hem de salon programlarıyla sanatseverlere kapsamlı bir izleme deneyimi verdi.

BURSA’NIN FETHİNİN 700. YILI ETKİNLİKLERİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ‘MEHTERLER BULUŞMASI’, MEYDAN KONSERLERİYLE TARİHİN SESİNİ KENTİN FARKLI NOKTALARINA TAŞIRKEN ‘AYNA’ GRUBUNUN KONSERİYLE DE COŞKU DORUĞA ULAŞTI.