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Aşkale YİBO'dan pistte kupa ve madalya gururu

Erzurum'da düzenlenen Atletizm Yıldızlar Pist Müsabakalarında Aşkale YİBO kız ve erkek takımları kupa ve bireysel madalyalarla bölgeye gitme hakkı elde etti.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 09:04

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Aşkale YİBO'dan pistte kupa ve madalya gururu

yarışma günü ve katılım:

Okul Sporları kapsamında Erzurum'da gerçekleştirilen Atletizm Yıldızlar Pist Müsabakaları, Erzurum Atletizm Sahası'nda yoğun bir katılımla yapıldı. Aşkale'yi, Aşkale YİBO Ortaokulu öğrencileri temsil etti ve müsabaka boyunca takım halinde disiplinli bir görüntü sergilediler.

takım başarısı ve bireysel dereceler:

Yarışmalarda hem kız hem de erkek takımları elde ettikleri derecelerle ön plana çıktı. Takım performansları sonucunda öğrenciler kupa kazanmanın gururunu yaşadı; ayrıca bireysel yarışlarda gösterdikleri performanslarla farklı madalyalar kazandılar. Pistteki başarılı koşu ve atlamalar, takım uyumunun yanı sıra bireysel hazırlığın da meyvesi oldu.

antrenörler ve hazırlık süreci:

Müsabakalara hazırlık sürecinde antrenör Elif Eyüp ile beden eğitimi öğretmeni Yavuz Gündoğdu öne çıktı. İkili, genç sporcuların teknik ve psikolojik hazırlığını sağlayarak pistte istikrarlı sonuçlar alınmasına katkıda bulundu.

Okul ve ilçe adına elde edilen bu başarılar, öğrencilerin emeklerinin yanı sıra antrenör ve öğretmenlerin yönlendirmesinin de bir göstergesi oldu. Hem takım hem de bireysel alanda sağlanan dereceler, okuldaki spor kültürünün güçlendiğini ortaya koyuyor.

bölge müsabakalarına hak kazandılar:

Bu sonuçlar neticesinde Aşkale YİBO öğrencileri, elde ettikleri derecelerle bölge müsabakalarında Aşkale'yi ve okullarını temsil etme hakkı kazandı. İlçe adına dönen sporcular, ilerleyen aşamalarda da ilçeyi başarıyla temsil etmek için hazırlıklarını sürdürecekler.

Başarı, hem okul çevresinde hem de ilçe yetkilileri arasında memnuniyetle karşılandı; öğrenciler ve eğitimciler, kazandıkları deneyimi daha üst düzey yarışmalara taşımayı hedefliyor.

OKUL SPORLARI KAPSAMINDA ERZURUM’DA DÜZENLENEN ATLETİZM YILDIZLAR PİST MÜSABAKALARI, YOĞUN...

OKUL SPORLARI KAPSAMINDA ERZURUM’DA DÜZENLENEN ATLETİZM YILDIZLAR PİST MÜSABAKALARI, YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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