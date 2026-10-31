Osmangazi'den 69 kulübe destek: genç sporculara ekipman ve ulaşım desteği

Osmangazi Belediyesi, sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle amatör spor kulüplerine yönelik kapsamlı bir malzeme desteği gerçekleştirdi. İlçede faaliyet gösteren ve Osmangazi Kulüpler Birliği'ne üye 69 amatör futbol kulübü için hazırlanan destek paketleri, Dikkaldırım Spor Salonu'nda düzenlenen törenle temsilcilere teslim edildi.

etkinlik ve katılımcılar:

Törene Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyespor Başkanı Fatih Karayılan, Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız, Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım, belediye yöneticileri ile kulüp başkanları ve sporcular katıldı. Organizasyon, ilçedeki amatör spor çevresinin bir araya geldiği, dayanışma ve ihtiyaç tespitinin vurgulandığı bir buluşma niteliği taşıdı.

dağıtılan malzemeler ve amaç:

İhtiyaç analizi temel alınarak hazırlanan destek paketlerinde futbol topları, top taşıma çantaları, antrenman tişörtü ve şortları, yağmurluk ve antrenman yelekleri gibi temel ekipmanlar yer aldı. Belediye yetkilileri, malzeme desteğinin kulüplerin antrenman sürekliliğini sağlamayı ve sporcuların gelişimine doğrudan katkı sunmayı amaçladığını belirtti.

mali boyut ve kapsam:

Başkan Erkan Aydın, geçen yıl başlatılan uygulamanın bu yıl miktar olarak artırıldığını ifade ederek kulüp başına yaklaşık 100 bin TL tutarında malzeme desteği sağlandığını söyledi. Sezon içinde sağlanan otobüs ve servis destekleriyle birlikte kulüp başına toplam desteğin 200-250 bin TL bandına ulaştığı vurgulandı. Aydın, imkanlar çerçevesinde desteklerin artarak süreceğini ve sporun centilmenlik ile kardeşlik değerlerini öne çıkaran bir yaklaşım benimsediklerini açıkladı.

kulüplerin değerlendirmesi ve mesajlar:

Osmangazi Kulüpler Birliği Başkanı Şafak Yıldırım, organizasyonun sadece malzeme dağıtımı olmadığını, Osmangazi amatör spor ailesinin gücünü gösterdiğini belirterek Başkan Aydın'a teşekkür etti. Bursa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Çetin Yıldız da bölgenin şanslı olduğunu, belediyelerin sunduğu desteklerin amatör sporun ihtiyaçlarını karşıladığını ifade etti.

Malzeme dağıtımının ardından Başkan Erkan Aydın sporcularla bir araya gelerek kulüplerle yakından ilgilendi ve belediyenin sporun her kademesinde yanında olmaya devam edeceği mesajını verdi. Yetkililer, verilen desteğin sahada ve antrenmanlarda etkin şekilde kullanılmasının, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durup sportmenlikle büyümesinin teminatı olarak değerlendirileceğini söyledi.

SAĞLIKLI NESİLLERİN YETİŞMESİ AMACIYLA SPORA VE SPORCUYA YÖNELİK DESTEKLERİNİ YOĞUN BİR ŞEKİLDE SÜRDÜREN OSMANGAZİ BELEDİYESİ, İLÇEDEKİ SPOR KULÜPLERİNE BÜYÜK ÇAPLI BİR MALZEME YARDIMINDA BULUNDU. GÖREVE GELDİĞİ İLK GÜNDEN BU YANA AMATÖR SPORLARA BÜYÜK ÖNEM VEREN OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANI ERKAN AYDIN, SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDA OLDUKLARINI KAYDETTİ.