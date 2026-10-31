Erzurumspor FK'nın iç saha serisi Çorum FK karşısında sona erdi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde Çorum FK’yı ağırlayan Erzurumspor FK, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, son dönemde yakaladığı ev sahibi formunu sürdüremedi ve saha avantajını puana çeviremedi.

ev sahibi serisinin kırılması:

Erzurumspor FK, ligde iç sahada ligin 4. haftasında Konyaspor’u 1-0, 6. haftada Samsunspor’u 1-0 ve 8. haftada Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Çorum FK karşısındaki 3-1’lik yenilgi bu seriyi sonlandırdı ve takımın iç sahadaki istikrarı kesintiye uğradı.

puan durumu ve etkileri:

Bu mağlubiyetin ardından Erzurumspor FK, ligde 14 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 9. sıraya geriledi. Alınan sonuç, takımın üst sıralara ilerleme hedefleri açısından bir duraklama anlamına gelirken, iç saha performansının önümüzdeki haftalarda yeniden toparlanması gerektiğini gösteriyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA ÇORUM FK’YA 3-1 MAĞLUP OLAN ERZURUMSPOR FK’NIN İÇ SAHADAKİ 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ.