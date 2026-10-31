Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Erzurumspor FK'nın iç saha serisi Çorum FK karşısında sona erdi

Erzurumspor FK, Süper Lig 10. haftasında sahasında Çorum FK’ye 3-1 yenilerek iç sahadaki üç maçlık galibiyet serisini sonlandırdı; ekip 14 puanda.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 15:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Sinem Aksoy

Erzurumspor FK'nın iç saha serisi Çorum FK karşısında sona erdi

maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında evinde Çorum FK’yı ağırlayan Erzurumspor FK, karşılaşmadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla mavi-beyazlı ekip, son dönemde yakaladığı ev sahibi formunu sürdüremedi ve saha avantajını puana çeviremedi.

ev sahibi serisinin kırılması:

Erzurumspor FK, ligde iç sahada ligin 4. haftasında Konyaspor’u 1-0, 6. haftada Samsunspor’u 1-0 ve 8. haftada Eyüpspor’u 2-0 mağlup ederek üç maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Çorum FK karşısındaki 3-1’lik yenilgi bu seriyi sonlandırdı ve takımın iç sahadaki istikrarı kesintiye uğradı.

puan durumu ve etkileri:

Bu mağlubiyetin ardından Erzurumspor FK, ligde 14 puanda kaldı ve maç fazlasıyla 9. sıraya geriledi. Alınan sonuç, takımın üst sıralara ilerleme hedefleri açısından bir duraklama anlamına gelirken, iç saha performansının önümüzdeki haftalarda yeniden toparlanması gerektiğini gösteriyor.

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA ÇORUM FK’YA 3-1 MAĞLUP OLAN ERZURUMSPOR FK’NIN İÇ...

TRENDYOL SÜPER LİG’İN 10. HAFTASINDA SAHASINDA ÇORUM FK’YA 3-1 MAĞLUP OLAN ERZURUMSPOR FK’NIN İÇ SAHADAKİ 3 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ.

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Felipe Melo'dan İstanbul ziyareti: Galatasaray mesajı ve Terim vurgusu
images

Trabzonspor son provasını tamamladı, Gaziantep FK karşılaşmasını bekliyor
images

Genç kadrolarla Astana'da tek madalyayla döndü
images

Erzurumspor'da devre arası düzeltme şart, Özbalta hakem kararlarına vurgu yaptı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Cenazeye giderken Bolu Dağı tüneli'nde takla attılar, kaçan tır aranıyor

Felipe Melo'dan İstanbul ziyareti: Galatasaray mesajı ve Terim vurgusu

Paris'te üçüncü dalga başladı: hayat pahalılığına karşı sıkı güvenlik önlemleri

Trabzonspor son provasını tamamladı, Gaziantep FK karşılaşmasını bekliyor

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında