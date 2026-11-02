Yağmurda elini uzatan çocuk: Yusuf'un örnek davranışı bisikletle ödüllendirildi

Adıyaman Kahta'da dayanışmanın simgesi olan küçük davranış

Adıyaman’ın Kahta ilçesi Bölükyayla Beldesi'ndeki Bölükyayla İlkokulu öğrencileri arasında yaşanan bir an, ilçe gündeminde geniş yankı buldu. 3’üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Yusuf Orman, yağmur aniden bastırınca tekerlekli sandalyedeki arkadaşı Elif Güngör'ü yalnız bırakmadı ve yardımına koştu.

Prova anı ve yardım:

Olay, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için yapılan prova sırasında yaşandı. Yağmurun başlamasıyla öğrenciler binaya yönelirken, Yusuf rampada güçlük çeken Elif’i geride görüp müdahale etti. Çevredeki öğretmen ve veliler ile birlikte olayın görüntüleri de basın ve sosyal medyada paylaşılarak ilgi gördü. Yusuf, yaşananları anlatırken arkadaşına yardım etmenin kendisi için doğal olduğunu söyledi.

Okul ve ilçe yönetiminin tepkisi:

Okul yönetimi ve yetkililer, öğrencinin duyarlı davranışını karşılıksız bırakmadı. Yıllık Eğitim Değerlendirme Toplantısı’nda Yusuf ayın öğrencisi seçildi. Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfi Başli de öğrencileri ziyaret ederek Yusuf ve Elif ile bir araya geldi. Kaymakam Soysal, Yusuf’a bisiklet hediye ederken, Elif’e kitap seti verilerek destek sağlandı.

Olay, okul içinde dayanışma ve empati örneği olarak değerlendirildi; öğretmenler, benzer davranışların teşvik edilmesi gerektiğini vurguladı. Elif ise Yusuf’a teşekkür ederek arkadaşının yardımından memnun olduğunu belirtti. Bu küçük ama anlamlı davranış, okul topluluğunda olumlu bir iz bırakarak genç yaşta sorumluluk bilincinin somut bir örneğini sundu.

KAHTA KAYMAKAMI MUHAMMED ÜSAME SOYSAL, YUSUF VE ELİF İLE BİR ARAYA GELDİ.