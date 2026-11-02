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Şehitkamil'de kantin kartıyla lise öğrencilerine düzenli destek

Şehitkamil Belediyesi, ihtiyaç sahibi liselilere yönelik Kantin Kart uygulamasını başlattı; başvurular sürüyor, öğrenciler haftada üç gün süt ve sandviç alabilecek.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 14:47

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehitkamil'de kantin kartıyla lise öğrencilerine düzenli destek

Şehitkamil Belediyesi kantin kartını kullanıma açtı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından duyurulan Kantin Kart uygulaması, ihtiyaç sahibi lise öğrencilerinin okul hayatındaki temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak hayata geçirildi. Proje, öğrencilerin okul içinde daha rahat ve düzenli beslenmelerine katkı sağlamayı hedefliyor.

uygulamanın işleyişi:

Belediyenin açıkladığı uygulamada, kart sahibi öğrenciler haftanın 3 günü okul kantinlerinden süt ve sandviç gibi temel besinleri temin edebilecek. Kartlar kullanım için açıldı ve yetkililer, hâlâ başvuru yapmamış öğrencilerin sürece katılmaları gerektiğini belirtti. Başvuruların devam ettiği uygulama, maddi desteğin düzenli bir sisteme dönüştürülmesini amaçlıyor.

belediyenin eğitim desteği yaklaşımı:

Umut Yılmaz, gençlerin ve çocukların belediye için öncelik olduğunu vurgulayarak sosyal destek programlarının yalnızca maddi yardım olmadığını söyledi. Yılmaz, öğrencilere yönelik çağrısında "Sizler sadece derslerinize odaklanın. Eğitim hayatınız boyunca daima yanınızdayım" ifadelerini kullandı ve başvuru yapmamış olan öğrencilere başvurmaları yönünde çağrı yaptı. Belediye, bu uygulamayla eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmeyi ve öğrencilerin eğitim yolculuğunda karşılaştıkları zorlukları azaltmayı amaçladığını bildirdi.

Yetkililer, Kantin Kart uygulamasının yanı sıra benzer eğitim destek projelerinin de devam edeceğini, böylece hiç kimsenin imkânsızlıklar nedeniyle eğitiminden vazgeçmemesinin sağlanacağını aktardı. Projenin hedefi, öğrencilere güvenli bir öğrenme ortamı sunarken ailelerin üzerindeki ekonomik baskıyı hafifletmektir.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, İHTİYAÇ SAHİBİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAYATA...

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ, İHTİYAÇ SAHİBİ LİSE ÖĞRENCİLERİNE YÖNELİK HAYATA GEÇİRİLEN KANTİN KART UYGULAMASININ KULLANIMA AÇILDIĞINI DUYURDU.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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