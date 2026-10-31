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Erdoğan'dan sağlıklı Türkiye yüzyılı vizyonu

Erdoğan, İstanbul'da 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB töreninde 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı' vizyonunu ilan etti, sağlık önceliklerini paylaştı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 14:59

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EDİTÖR: Caner Şahin

Erdoğan'dan sağlıklı Türkiye yüzyılı vizyonu

etkinlikte verilen mesajlar:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 12. Türk Tıp Dünyası Kurultayı ve TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni'nde konuştu. Konuşmasında "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" vizyonunu öne çıkararak sağlık hizmetlerinde süreklilik ve erişilebilirlik hedeflerini vurguladı.

vizyonun öncelikleri:

Erdoğan, konuşmasında sağlık alanında önceliğin insan sağlığına erişimin kolaylaştırılması olduğunu belirtti. Vizyon kapsamında araştırma, hizmet ve teşvik başlıklarının birbirini tamamlayacak şekilde ele alınacağı ve sağlık altyapısının güçlendirilmesinin önem taşıdığı ifade edildi.

sağlık camiasına çağrı:

Tören ve kurultay bağlamında verilen ödüllerin bilimsel çalışmaları ve hizmeti teşvik etmeyi amaçladığına dikkat çekildi. Cumhurbaşkanı'nın mesajı, sağlık profesyonellerine ve kurumlara daha yüksek koordinasyon ile yenilikçi çözümler üretme çağrısı niteliğindeydi; bu çağrı vizyonun uygulanması için toplumsal iş birliğinin gerekliliğini öne çıkardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Vizyonumuz sağlıklı Türkiye Yüzyılı&quot;

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vizyonumuz sağlıklı Türkiye Yüzyılı"

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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