Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Bodrum uçuş darboğazını ANEX ve AJet görüşmeleriyle gidermeyi hedefliyor

BODER ve TÜRSAB, Ryanair kararının açtığı İngiltere-Bodrum hattındaki kapasite boşluğunu ANEX görüşmeleri ve 2027'de AJet beklentisiyle doldurmaya çalışıyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:14

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Bodrum uçuş darboğazını ANEX ve AJet görüşmeleriyle gidermeyi hedefliyor

Bodrum turizmi uçuş bağlantılarını güçlendirmek için ortak hareket ediyor

Bodrum turizmi, İngiltere pazarında yaşanan uçuş kapasitesi kaybına karşı alternatif arayışlarını hızlandırdı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ile TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ortak çalışma başlattıklarını ve ANEX ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladılar.

iş birliği ve yürütülen görüşmeler:

Başkanlar Ömer Faruk Dengiz ve Enver Kantarmış, Ryanair kararının özellikle İngiltere-Bodrum hattında bir kapasite açığı oluşturduğunu, bu açığın bölge turizmini olumsuz etkilememesi için alternatif uçuş ve acente planlarının masada olduğunu belirtti. Görüşmelerin önemli mesafe aldığı ve yeni sezon öncesi oteller, seyahat acenteleri ile turizm işletmelerinin güçlü şekilde hazırlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Çalışmanın odağında, uçuş bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yeni pazarların devreye alınması yer alıyor. Taraflar, mevcut boşluğun doldurulması için hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle temasların sürdüğünü aktardı.

gelecek beklentileri ve turizme etkisi:

İki başkan, Bodrum'un güçlü altyapısı ve uluslararası pazardaki konumunun farklı hava yolu şirketleri için fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca, 2027'de AJet ile uçuş bağlantılarını güçlendirecek gelişmelerin beklenmesi, destinasyonun ulaşılabilirliği ve turizm hareketliliği açısından olumlu görüldü.

Yetkililer, Ryanair kararının Bodrum'un turizm geleceğini tek başına belirlemeyeceğini ve sürecin sonuçlanmasının ardından yeni uçuş planlamalarına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

ÖMER FARUK DENGİZ(SOLDA) VE ENVER KANTARMIŞ (SAĞDA)

ÖMER FARUK DENGİZ(SOLDA) VE ENVER KANTARMIŞ (SAĞDA)

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kobilere patent başvurusunda mali kolaylık: yüzde 75'e varan indirim
images

Vanlıların tercihi yine inci kefali: tezgâhlarda palamut ve deniz ürünleri öne ç...
images

Aslanapa’da tarımsal çeşitliliğe destek: üreticilere yüzde 50 hibe çörekotu tohu...
images

MHP'den Bodrum'da yıl boyu turizmi hedefleyen çok amaçlı fuar çağrısı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Esenyurt'ta sokak ortasında taşlı kavga: kadının erkeğe saldırısı cepte kaydedildi

Çiçekçi dükkanında çıkan yangın Eskişehir'de işletmeciyi gözyaşına boğdu

Antakya'da dereye yuvarlanan araçtan üç kişi kurtarıldı

Çorum FK kazım karabekir'de ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı

TREND HABERLER

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bölgesel kalkınmada politika değişimi şart: teşvikler tek başına yetmiyor