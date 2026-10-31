Bodrum uçuş darboğazını ANEX ve AJet görüşmeleriyle gidermeyi hedefliyor

Bodrum turizmi uçuş bağlantılarını güçlendirmek için ortak hareket ediyor

Bodrum turizmi, İngiltere pazarında yaşanan uçuş kapasitesi kaybına karşı alternatif arayışlarını hızlandırdı. Bodrum Otelciler Derneği (BODER) ile TÜRSAB Bodrum Bölge Temsil Kurulu ortak çalışma başlattıklarını ve ANEX ile yürütülen görüşmelerin olumlu ilerlediğini açıkladılar.

iş birliği ve yürütülen görüşmeler:

Başkanlar Ömer Faruk Dengiz ve Enver Kantarmış, Ryanair kararının özellikle İngiltere-Bodrum hattında bir kapasite açığı oluşturduğunu, bu açığın bölge turizmini olumsuz etkilememesi için alternatif uçuş ve acente planlarının masada olduğunu belirtti. Görüşmelerin önemli mesafe aldığı ve yeni sezon öncesi oteller, seyahat acenteleri ile turizm işletmelerinin güçlü şekilde hazırlanmasının öncelik olduğu vurgulandı.

Çalışmanın odağında, uçuş bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yeni pazarların devreye alınması yer alıyor. Taraflar, mevcut boşluğun doldurulması için hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle temasların sürdüğünü aktardı.

gelecek beklentileri ve turizme etkisi:

İki başkan, Bodrum'un güçlü altyapısı ve uluslararası pazardaki konumunun farklı hava yolu şirketleri için fırsatlar sunduğunu belirtti. Ayrıca, 2027'de AJet ile uçuş bağlantılarını güçlendirecek gelişmelerin beklenmesi, destinasyonun ulaşılabilirliği ve turizm hareketliliği açısından olumlu görüldü.

Yetkililer, Ryanair kararının Bodrum'un turizm geleceğini tek başına belirlemeyeceğini ve sürecin sonuçlanmasının ardından yeni uçuş planlamalarına ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.

ÖMER FARUK DENGİZ(SOLDA) VE ENVER KANTARMIŞ (SAĞDA)