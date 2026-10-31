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Demirci'de halıcılık mirasını markalaştırma sözüyle aday oldu İbrahim Akarsu

İş insanı İbrahim Akarsu, 18 Kasım'daki Demirci TSO seçimlerine istihdam, sanayi güçlendirme ve halıcılığı markalaştırma hedefleriyle aday olduğunu açıkladı.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 12:33

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Demirci'de halıcılık mirasını markalaştırma sözüyle aday oldu İbrahim Akarsu

İbrahim Akarsu Demirci TSO başkanlığı adaylığını açıkladı

Manisa’nın Demirci ilçesinde halıcılık sektöründe faaliyet gösteren iş insanı İbrahim Akarsu, 18 Kasım'da gerçekleştirilecek Demirci Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinde başkanlığa aday olduğunu düzenlediği basın toplantısıyla duyurdu. Toplantıya meslek komitelerinde yer alan meclis üyesi adaylarıyla birlikte katılan Akarsu, ilçenin ekonomik potansiyeline vurgu yaptı.

adaylığın dayanakları ve aile geçmişi:

Akarsu, Demirci’nin kendisi için yalnızca memleket değil, aynı zamanda geleceğe dair inancın merkezi olduğunu belirtti. Ailesinin nesillerdir Demirci halıcılık sektöründe çalıştığını ifade eden Akarsu, emek veren esnaf ve sanayicilere teşekkür etti. Merhum 20. dönem Manisa Milletvekili Abdullah Akarsu'nun oğlu olan İbrahim Akarsu, aile mirasının ilçenin dokusuna katkı sunduğunu vurguladı.

hedefler ve öncelikli projeler:

Akarsu'nun öne koyduğu hedefler arasında istihdamın artırılması, sanayinin güçlendirilmesi ve Demirci halıcılığının markalaştırılması bulunuyor. İlçenin dünyaca ünlü halıları, el emeği ürünleri ve kirazının ekonomik potansiyel taşıdığına dikkat çeken Akarsu, yerel değerlerin korunması ve tanıtılması için çalışacaklarını belirtti.

Akarsu, halıcılığın markalaşması sürecinde üreticilere her türlü desteği sunacaklarını, mevcut işletmelerin büyümesini teşvik ederek yeni yatırımların ilçeye gelmesini sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Seçim sürecine birlik ve beraberlik anlayışıyla yaklaştıklarını ve yolculuklarını "birlikte duruş" prensibiyle sürdüreceklerini ifade etti.

meclis üyesi aday listesi:

Basın toplantısında 8 meslek komitesinin meclis üyesi adayları da açıklandı. Aday listesi şu şekilde oluştu: 1. Meslek Komitesi: Semih Genç, İsmail Abalı; 2. Meslek Komitesi: Mustafa Altındiş, Mehmet Demir; 3. Meslek Komitesi: İsmail Karakaş, Gökhan Gökçe; 4. Meslek Komitesi: Ali Can Dede, Şeref Ortael; 5. Meslek Komitesi: Ramazan Çalı, Fatih Gökhan; 6. Meslek Komitesi: Ahmet Fatih Dilşeker, Üzeyir Akel; 7. Meslek Komitesi: Fahri Aksoy, Mustafa Özdemir; 8. Meslek Komitesi: İbrahim Akarsu, Ziya Arslan.

18 Kasım’da gerçekleştirilecek seçimler öncesinde ekibiyle birlikte Demirci için hizmet etmeye hazır olduklarını belirten Akarsu, kendisine destek veren sanayici ve esnafa teşekkür etti ve ilçenin ekonomik kalkınması için önerdikleri projeleri sahada hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

MANİSA&#039;NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE UZUN YILLARDIR HALICILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİ VE İŞ...

MANİSA'NIN DEMİRCİ İLÇESİNDE UZUN YILLARDIR HALICILIK SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN SANAYİCİ VE İŞ İNSANI İBRAHİM AKARSU, DEMİRCİ TİCARET VE SANAYİ ODASI (TSO) BAŞKANLIĞINA ADAYLIĞINI RESMEN AÇIKLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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