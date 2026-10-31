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MHP'den Bodrum'da yıl boyu turizmi hedefleyen çok amaçlı fuar çağrısı

MHP Bodrum İlçe Başkanlığı, turizmi 12 aya yaymak için kent kimliğine uygun modern ve çok amaçlı fuar alanı kurulmasını önerdi; esnaf ve gençlere yıl boyu iş imkanı hedefleniyor.

GİRİŞ: 31 Ekim 2026 - 13:07

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

MHP'den Bodrum'da yıl boyu turizmi hedefleyen çok amaçlı fuar çağrısı

MHP Bodrum İlçe Başkanlığı’ndan fuar alanı çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bodrum İlçe Başkanlığı, ilçede turizmi yılın 12 ayına yaymak amacıyla kent kimliğine ve doğal yapıya uygun, modern bir fuar alanı kurulmasını önerdi. Açıklamada, denizcilikten gastronomiye, teknolojiden tarıma kadar farklı sektörlerde düzenlenecek organizasyonların bölge ekonomisine kalıcı katkı sağlayacağı vurgulandı.

projenin hedefleri ve sürdürülebilir katkıları:

Açıklamada, fuar alanının Bodrum’un uluslararası marka değerini yeni yatırımlar ve ekonomik projelerle destekleyeceği belirtildi. Denizcilik, gastronomi, tarım, teknoloji, yapı ve tasarım gibi sektörlerde yapılacak etkinliklerle ilçenin yıl boyunca ticaret ve iş dünyasının buluşma noktalarından biri hâline gelebileceği kaydedildi. Bu tür etkinliklerin yeni yatırımcılar, firmalar ve ziyaretçiler çekmesi; konaklama, yeme‑içme, ulaşım ve alışveriş gibi alanlarda yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklama aynı zamanda projenin esnaf ve gençler için yeni iş olanakları yaratacağına dikkat çekti. Yerel üretimin ve ticaretin güçlendirilmesiyle istihdamın artırılması, gençlerin kendi memleketlerinde çalışma imkânı bulması hedefleniyor.

altyapı, ulaşım ve ortak hareket çağrısı:

MHP Bodrum İlçe Başkanlığı, fuar alanı planlamasının ulaşım ve altyapının doğru kurgulanması gerektiğini vurguladı. Projenin kent kimliğine ve doğal dokuya uyumlu olması gerektiği; bu çerçevede kamu kurumları, yerel yönetimler, meslek odaları ve iş dünyasının birlikte hareket etmesi çağrısı yapıldı. Açıklamada ayrıca yerli üretimi ve ticareti güçlendirecek çalışmaların takipçisi olunacağı belirtildi.

Metinde Yalıkavak yolundaki çalışmalara da değinilerek, yol düzenlemelerinin haziran ayına kadar tamamlanmasının öngörüldüğü ve vatandaşların güvenli, konforlu ulaşımı için sürecin takip edileceği kaydedildi. Yerel yönetimlerle koordinasyon ve altyapı yatırımlarının zamanında tamamlanmasının, fuar alanının etkin kullanılabilirliğinde belirleyici olacağı ifade edildi.

Sonuç olarak MHP Bodrum İlçe Başkanlığı, ilçede turizmi sadece sezonla sınırlı bırakmayacak, ekonomik çeşitliliği ve istihdamı artıracak somut adımlar atılması gerektiğini savunuyor ve modern bir fuar alanı kurulması önerisini takip edeceğini duyurdu.

ENGİN GALİPOĞLU

ENGİN GALİPOĞLU

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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