Nusaybin'de denetimde ortaya çıkan 22 bin 50 paket kaçak sigara

olay ve arama:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği denetim sırasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

kurumsal açıklama:

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yürütülen çalışmaların suç örgütleri ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olduğu vurgulandı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

MARDİN'DE 22 BİN 50 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ