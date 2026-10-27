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Nusaybin'de denetimde ortaya çıkan 22 bin 50 paket kaçak sigara

Mardin'in Nusaybin ilçesinde il emniyet müdürlüğü ekiplerinin araç aramasında 22 bin 50 paket kaçak sigara yakalandı; 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

GİRİŞ: 27 Ekim 2026 - 10:07

GÜNCELLEME: 27 Ekim 2026 - 10:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Nusaybin'de denetimde ortaya çıkan 22 bin 50 paket kaçak sigara

olay ve arama:

Mardin'in Nusaybin ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği denetim sırasında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından bir araçta arama yapıldı. Yapılan aramada 22 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi.

kurumsal açıklama:

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, operasyonun kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, yürütülen çalışmaların suç örgütleri ve kaçakçılık faaliyetlerine yönelik olduğu vurgulandı.

soruşturma ve adli süreç:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

MARDİN&#039;DE 22 BİN 50 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

MARDİN'DE 22 BİN 50 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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