yurtbaşı belediye başkanı ziyaretlerde:

Yurtbaşı Belediye Başkanı Nihat Doğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle beldede bulunan okulları ziyaret etti ve öğretmenlerle bir araya geldi. Başkan Doğan, okullarda öğretmenlerin ve öğrencilerin sıcak karşılamasıyla karşılandı; öğrencilerle yakından ilgilenip öğretmenlerle uzun sohbetler gerçekleştirdi.

Ziyaretler sırasında Doğan, öğretmenlerin emek ve fedakârlıklarına dikkat çekerek, bugün takdim edilen hediyelerin yalnızca birer simge olduğunu, asıl değerin öğretmenlerin çocukların hayatına bıraktıkları izler olduğunu vurguladı.

öğretmenin değeri:

Başkan Doğan, konuşmasında öğretmenliği sadece bir meslek olarak görmenin eksik kalacağını belirtti. İnsan yetiştirmenin bir sanat olduğunu, sevgi, sabır ve özveri gerektiren bir gönül işi olduğunu aktaran Doğan, her başarının ardında bir öğretmenin emeği, her güzel geleceğin temelinde bir öğretmenin alın teri vardır sözleriyle mesleğin önemini özetledi.

Doğan, sözlerine şöyle devam etti: bir harfle başlayan yolculukların hayata dönüşmesinde, düştüğümüzde elimizden tutan, umudumuzu yeniden yeşerten öğretmenlerin payı büyüktür. Bu emeğin hiçbir hediyeyle karşılanamayacağını ifade ederek, öğretmenlere minnet ve şükran duygularını iletti.

hediye, teşekkür ve anma:

Ziyaret kapsamında Başkan Doğan, öğretmenlere günün anısına hediyeler takdim etti ve emekleri için teşekkür etti. Okullardaki buluşmalarda öğrencilerin sevinçli tepkileri ve öğretmenlerin samimi karşılamaları, programın duygusal atmosferini güçlendirdi.

Doğan ayrıca, konuşmasında Cumhuriyetimizin kurucusu Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere ebediyete intikal eden öğretmenleri rahmet ve minnetle andı. Yetiştirilen her evladın yarınlara bırakılan en değerli eser olduğuna dikkat çekti.

Program, başkanın öğretmenlerle birebir sohbetleri, öğrencilerle kurduğu kısa diyaloglar ve yapılan toplu fotoğraf çekimleriyle sona erdi. Başkan Doğan, gün boyunca öğretmenlere ve okul personeline teşekkür ederek, gelecek dönemde eğitime destek vermeye devam edeceklerinin mesajını yineledi.

ÖĞRETMENLİĞİN YALNIZCA BİR MESLEK DEĞİL, İNSAN YETİŞTİRME SANATI, BÜYÜK BİR FEDAKÂRLIK VE GÖNÜL İŞİ OLDUĞUNU AKTARAN YURTBAŞI BELEDİYE BAŞKANI NİHAT DOĞAN, " HER BAŞARININ ARDINDA BİR ÖĞRETMENİN EMEĞİ, HER GÜZEL GELECEĞİN TEMELİNDE BİR ÖĞRETMENİN ALIN TERİ VARDIR" DEDİ.