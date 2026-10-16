Assan Alüminyum ticari yapılanmasını güçlendiriyor: Uğur Bozpınar ticari genel müdür yardımcısı oldu

Atama ve yapılanma:

Türkiye’nin önde gelen yassı alüminyum üreticilerinden Assan Alüminyum, ticari faaliyetlerini tek yapı altında toplama kararıyla organizasyonel bir değişikliğe gitti. Şirketin 2019'dan bu yana Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Uğur Bozpınar, 15 Eylül 2026 itibarıyla Ticari Genel Müdür Yardımcısı görevine (CCO) atandı. Yeni görev tanımı, satışın ötesinde tedarik zinciri, pazarlama ve strateji fonksiyonlarını da kapsıyor.

Yeni görev kapsamı:

Yapılanma ile amaç, satış, tedarik zinciri, pazarlama ve strateji arasında daha güçlü bir eşgüdüm sağlamak. Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, atamaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yeni düzenlemeyle ticari organizasyonumuzu daha entegre bir yönetim modeli doğrultusunda yeniden yapılandırdık. Böylece satış, tedarik zinciri, pazarlama ve strateji fonksiyonlarımız arasındaki uyumu güçlendiriyor, bu alanlardaki sinerjiyi artırıyoruz. Amacımız, müşterilerimize sunduğumuz değeri büyütmek ve değişen pazar koşullarına daha hızlı ve etkin yanıt vermek. Yaklaşık çeyrek asırdır şirketimizin satış organizasyonunda önemli sorumluluklar üstlenen Uğur Bozpınar’ın, sektör ve küresel pazar deneyimiyle bu yapılanmaya güçlü bir katkı sunacağına inanıyoruz. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Kariyer rotası ve şirket perspektifi:

Uğur Bozpınar, İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olup yüksek lisansını aynı fakültede tamamladı. 2002 yılında Assan Alüminyum’a katılan Bozpınar, 2008-2015 yılları arasında Almanca konuşulan ülkeler, Doğu Avrupa, Bağımsız Devletler Topluluğu ve ABD pazarlarını kapsayan görevlerde Satış Müdürü ve Kıdemli Satış Müdürü pozisyonlarında bulundu. Ardından tüm yurt dışı pazarlardan sorumlu olurken, 2015-2019 döneminde inşaat, distribütör kanalı ve boyalı ürünler alanlarında Satış Direktörü olarak çalıştı. Ekim 2019’dan itibaren şirketin satış organizasyonunu Satış Genel Müdür Yardımcısı olarak yöneten Bozpınar, yeni yapılanmayla daha geniş bir ticari sorumluluğu devraldı.

Kibar Holding çatısı altında 38 yıldır yassı alüminyum üreten Assan Alüminyum, bu reorganizasyonla müşterilerine güvenilir, esnek, yenilikçi, sürdürülebilir ve çözüm odaklı hizmet sunmayı sürdürmeyi hedefliyor. Atama, şirketin değişen pazar koşullarına daha hızlı adapte olma ve müşteri değerini artırma stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

TİCARİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI (CCO) UĞUR BOZPINAR