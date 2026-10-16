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Uşak'ta turizmi güçlendirmek için kurumlar ortak hareket kararı aldı

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile TÜRSAB temsilcileri ve seyahat acentalarının katıldığı toplantıda Uşak’ın turizm potansiyeli ve ortak projeler ele alındı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 15:53

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Uşak'ta turizmi güçlendirmek için kurumlar ortak hareket kararı aldı

Toplantı ayrıntıları:

Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Yavuz Çakar ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel ve beraberindeki heyet ile kentte faaliyet gösteren seyahat acentalarının temsilcileri katıldı. Toplantıda ayrıca TÜRSAB Ege Bölge Denetim Şefi/Denetim Müdürü Bilal Fetvacı da yer aldı.

Gündemde, Uşak’ın mevcut kültür ve doğal değerlerinin daha etkin kullanımı, turizm altyapısının güçlendirilmesi ve kamu-özel sektör iş birliğinin derinleştirilmesi gibi başlıklar vardı. Seyahat acentalarının saha deneyimlerine dayanan görüş ve önerileri ayrıntılı biçimde değerlendirildi.

Ele alınan öncelikli konular:

Katılımcılar, Uşak’ın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi ve markalaşma süreçlerinde atılacak adımları konuştu. Toplantıda arz ve talep yönlü adımların eş zamanlı planlanması, tanıtım faaliyetlerinin koordinasyonu ve ortak projeler için pilot uygulama alanları belirlenmesi üzerinde duruldu.

Sektör temsilcileri, acentaların lojistik, konaklama ve rehberlik ihtiyaçlarına ilişkin saha verilerini paylaştı; kamu kuruluşlarından beklentiler ve yasal düzenlemelere ilişkin öneriler gündeme alındı.

Üniversite ziyareti ve iş birliği imkanları:

Toplantının ardından Yavuz Çakar, Bilal Şenel ve heyet, Uşak Üniversitesi Rektörü Ahmet Demir’i makamında ziyaret etti. Ziyarette, üniversitenin akademik birikimiyle turizm tanıtım ve geliştirme çalışmalarının nasıl eşleştirilebileceği konuşuldu.

Görüş alışverişinde, öğrenci projeleri, saha araştırmaları ve kültürel etkinliklerin turizme entegrasyonu gibi somut iş birliği alanları değerlendirildi. Taraflar, ortak çalışma adımlarının planlanması için önümüzdeki dönemde yol haritası oluşturma kararı aldı.

Toplantının sonunda TÜRSAB Dumlupınar Bölge Temsil Kurulu Başkanı Bilal Şenel tarafından ev sahipliği dolayısıyla Yavuz Çakar’a takdim edilen hediye, toplantının dostane atmosferini ve kurumlar arası pozitif diyaloğu simgeledi.

Gerçekleştirilen toplantı ve ziyaretlerle hedeflenen, Uşak’ın turizm değerlerini daha geniş kitlelere tanıtmak ve sektör paydaşları arasındaki koordinasyonu artırarak uzun vadeli, sürdürülebilir projeler üretmektir.

UŞAK’TA TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İL...

UŞAK’TA TURİZM SEKTÖRÜNÜN GELİŞMESİ VE KURUMLAR ARASI İŞ BİRLİĞİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ İLE TÜRSAB YETKİLİLERİ VE SEYAHAT ACENTALARININ KATILIMIYLA TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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