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Muş ovası'nda corti sezonu başladı: hasat 165 milyon liralık katkı hedefliyor

Muş Ovası'nda 4 bin dekarda başlayan lahana hasadından 13 bin 668 ton ürün bekleniyor; hedef kent ekonomisine 165 milyon lira katkı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:10

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Muş ovası'nda corti sezonu başladı: hasat 165 milyon liralık katkı hedefliyor

Muş ovası'nda lahana hasadı başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda hasat sezonu açıldı. Bu yıl yaklaşık 4 bin dekarda ekilen lahanadan 13 bin 668 ton ürün elde edilmesi bekleniyor; bunun kent ekonomisine 165 milyon lira katkı sağlaması hedefleniyor.

hasat alanları ve dağıtım:

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde tarlalara giren üreticiler, yetiştirdikleri lahanaları topluyor ve satışa hazırlıyor. Muş'ta üretilen lahanalar kent içindeki pazarların yanı sıra bölge illeri ile İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'e gönderiliyor. Tarlada ortalama 150 liradan satılan lahananın kilogram fiyatı ise 14-15 lira arasında değişiyor.

coğrafi işaret, üretici açıklamaları ve il müdürünün değerlendirmesi:

Kentte yetiştirilen lahanalardan hazırlanan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen "Muş corti aşı" ile "corti turşusu", kış aylarında sofralarda önemli bir yer tutuyor. Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, Muş Ovası'nın ülkenin en verimli tarım alanlarından biri olduğunu belirterek, "Alın teri dökerek üretim yapan, ilimiz ekonomisine ve ülkemiz tarımına ciddi katkı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Gönç ayrıca bu üretim miktarıyla bölgedeki ilk, ülke genelinde ise onuncu sırada yer alındığını ve hasadın başladığını vurguladı.

Hasadı yapan çiftçilerden Edip Taş ise ekimden bakım aşamalarına kadar yürütülen çalışmaları anlatarak, "Bahar aylarında ekimini yapıyoruz. Ardından çapasını, sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi de hasat zamanı. Lahanaların hasadını yaparak dışarıya gönderiyoruz. Maalesef burada fazla para etmiyor. Bu nedenle Batman, Diyarbakır ve Cizre’ye gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lahana üretiminin hem kent ekonomisine katkı sağlaması hem de ailelerin kışlık gıda hazırlıklarında önemli rol oynaması nedeniyle hasat dönemi yerel tarım için kritik bir eşik oluşturuyor. Üreticiler hasat çalışmalarını sürdürürken, elde edilecek ürün miktarı ve piyasa koşulları sezonun ekonomik sonucunu belirleyecek.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN MUŞ OVASI’NDA LAHANA HASADI BAŞLADI. BU YIL YAKLAŞIK 4 BİN...

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ TARIM MERKEZLERİNDEN MUŞ OVASI’NDA LAHANA HASADI BAŞLADI. BU YIL YAKLAŞIK 4 BİN DEKARDA EKİMİ YAPILAN LAHANADAN 13 BİN 668 TON ÜRÜN ELDE EDİLEREK KENT EKONOMİSİNE 165 MİLYON LİRALIK KATKI SAĞLANMASI BEKLENİYOR.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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