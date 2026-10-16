Muş ovasında lahana hasadı başladı, 165 milyon liralık katkı hedefleniyor

Muş ovasında hasat başladı

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Muş Ovası'nda sonbahar mevsimiyle birlikte lahana hasadı başladı. Bu yıl yaklaşık 4 bin dekarda ekimi yapılan lahanadan 13 bin 668 ton ürün elde edilmesi bekleniyor. Yetkililer, bu üretimin kent ekonomisine yaklaşık 165 milyon lira katkı sağlayacağını öngörüyor.

Tarladan pazara: dağıtım ve fiyatlar

Merkeze bağlı Bağlar Mahallesi'nde sabah erken saatlerde tarlalara giren üreticiler, topladıkları lahanaları satışa hazırlıyor. Muş'ta üretilen lahanalar kent içi pazarlara gönderilirken, başta bölge illeri olmak üzere İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir gibi büyük şehirlerin yanı sıra Batman, Diyarbakır ve Cizre gibi noktalara da sevk ediliyor.

Tarlada ortalama başına 150 lira fiyatla satılan lahananın kilogram fiyatı ise pazarda genellikle 14-15 lira arasında değişiyor. Üreticiler, sezon boyunca hasat, taşıma ve pazarlama koşullarının satış gelirini etkilediğini ifade ediyor.

Coğrafi işaret ve bölgesel önem

Muş'ta yetiştirilen lahanalardan hazırlanan ve Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillenen Muş corti aşı ile corti turşusu, özellikle kış aylarında sofralarda öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bu ürünler hem yerel kültüre bağlılığın hem de ekonomik değerin somut göstergesi sayılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürü Necattin Gönç, ildeki lahana üretiminin önemine vurgu yaparak, 'Muş Ovası'nda yürütülen önemli tarımsal faaliyetlerden biri de lahana üretimidir. Lahana, ilimizin tarımında önemli bir yere sahip olmasının yanı sıra kültürümüzde ve sofralarımızda da önemli bir yer tutuyor. Yaklaşık 4 bin dönüm alanda lahana üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu alanlarda toplam 13 bin 668 ton üretim yapıyoruz. Bu üretim miktarıyla bölgemizde ilk, ülkemizde ise onuncu sırada yer alıyoruz. Hasat sezonumuz başladı. Üreticilerimizin bir yıllık emeklerinin karşılığını almaya başladıklarını görüyoruz. Bu da bizler için büyük bir heyecan kaynağı. Alın teri dökerek üretim yapan, ilimiz ekonomisine ve ülkemiz tarımına ciddi katkı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyor, hasat sezonunun bereketli ve hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

Hasadı yapan üreticilerden Edip Taş ise üretim sürecini anlatarak, 'Bahar aylarında ekimini yapıyoruz. Ardından çapasını, sulamasını ve ilaçlamasını gerçekleştiriyoruz. Şimdi de hasat zamanı. Lahanaların hasadını yaparak dışarıya gönderiyoruz. Maalesef burada fazla para etmiyor. Bu nedenle Batman, Diyarbakır ve Cizre’ye gönderiyoruz' ifadelerini kullandı.

Ekonomik görünüm: rakamların yorumu

Hedeflenen 165 milyon liralik katkı ile bildirilen 13 bin 668 ton üretim üzerinden kaba bir hesap yapıldığında kilogram başına yaklaşık 12,1 lira gelir öngörüsü ortaya çıkıyor. Bu değer, sahadaki kilogram fiyatlarıyla yakın olmakla birlikte nakliye, depolama ve işçilik maliyetleri dikkate alındığında üreticinin eline geçen marjın daraldığını gösteriyor. Üreticiler, verimliliği artıracak ve lojistik maliyetlerini düşürecek uygulamalarla geliri yükseltmeyi hedefliyor.

Hasat çalışmaları sürerken, Muş Ovası'nın lahana üretimi hem bölgesel gıda arzı hem de yerel ekonomi açısından dikkat çekici bir kaynak olmaya devam ediyor.

Muş Ovası’nda lahana hasadı başladı: 165 milyon liralık katkı bekleniyor