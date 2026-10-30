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Kütüphane güçlendirilirken Muğla'da okurlar gezici araçta buluşuyor

Muğla Halk ve Çocuk Kütüphanesi güçlendirme çalışmaları nedeniyle kapatıldı; bahçede konuşlanan gezici kütüphane yaklaşık 5 bin kitapla hizmet veriyor.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:00

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütüphane güçlendirilirken Muğla'da okurlar gezici araçta buluşuyor

Muğla'da kütüphane hizmeti ara vermeden sürüyor

Muğla'nın Menteşe ilçesindeki Muğla Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi'nde devam eden depreme dayanıklılık güçlendirme çalışmaları nedeniyle binalar kullanıma kapatıldı. Yapılan tahliye işlemlerinin ardından kütüphane hizmeti, kısa sürede devreye alınan alternatif düzenlemeyle sürdürüyor.

Gezici kütüphane uygulaması:

Kütüphanenin bahçesine konuşlandırılan gezici kütüphane aracında, görevli personelin desteğiyle okuyuculara hizmet veriliyor. Araçta yaklaşık 5 bin kitap bulunuyor ve kayıtlı üyeler ile gelen vatandaşlar bu koleksiyondan yararlanabiliyor.

Çocuklara yönelik düzenlemeler:

Gezici aracın içinde çocukların zaman geçirebileceği küçük bir okuma alanı oluşturuldu. Bu düzenleme, çocukların kitaplarla buluşmasını ve kütüphane alışkanlıklarının devamını sağlamayı hedefliyor.

Ağustos ayında başlayan tahliye sürecinin ardından yürütülen tadilat ve güçlendirme çalışmaları halen devam ediyor. Yetkililer, çalışmalar tamamlanana kadar gezici kütüphanenin kesintisiz hizmet vereceğini belirtiyor ve okuyucuların bu imkandan yararlanmaya davet ediyor.

MUĞLA HALK KÜTÜPHANESİ VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ’NDE DEPREME DAYANIKLILIK KAPSAMINDA BAŞLATILAN...

MUĞLA HALK KÜTÜPHANESİ VE ÇOCUK KÜTÜPHANESİ’NDE DEPREME DAYANIKLILIK KAPSAMINDA BAŞLATILAN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDERKEN, KÜTÜPHANE HİZMETİ GEZİCİ KÜTÜPHANEYLE KESİNTİSİZ SÜRDÜRÜLÜYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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