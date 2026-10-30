Erciyes'e atletizm pisti kazandırıldı: kamp merkezi dört mevsim spora hazır

Erciyes'e atletizm pistinin tamamlanması yerinde incelendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde yapımı tamamlanan atletizm pistini yerinde inceledi. Ziyarette AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Genel Sekreter Yardımcıları Ufuk Sekmen ve Mustafa Türkmen, daire başkanları ile Kayseri Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu hazır bulundu.

Kamp merkezinin altyapısı:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin spor altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Merkezde FIFA standartlarında 8 futbol sahası, sosyal tesisler, çok amaçlı spor salonu, olimpik yüzme havuzu ve fitness merkezi bulunuyor; son dönemde tamamlanan atletizm pistiyle merkez daha geniş bir hizmet yelpazesi sunacak.

Büyükkılıç, Erciyes’i dört mevsim sporun ve kamp faaliyetlerinin merkezi haline getirme hedefinin devam ettiğini, geçen sezon 40’ın üzerinde yurt içi ve yurt dışından takımın burada kamp yaptığını ve yatırımların 2029 Dünya Spor Başkenti unvanını nitelikli hale getirme amacına hizmet edeceğini dile getirdi.

Başkan Büyükkılıç'ın açıklaması:

"Bir de atletizm pistimiz olsun diyorduk. Bu anlamda kamp yapmak isteyenlere cevap verememenin mahcubiyetini yaşıyorduk. İyi ki Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak var. Allah’ın izniyle kendisine arz ettik, gerekli talimatları verdi. Pistimizin birlikte yapılması yönündeki gayretimizi tamamladık. Ortaya pırıl pırıl, cıvıl cıvıl, yemyeşil bir pist çıktı. Dört mevsim yemyeşil kalacak diyoruz, yüzümüz gülüyor. Atletizm pistimiz tamamlandı. Yüklenici firmamıza özellikle teşekkür ediyorum. Erciyes şartlarında bu hizmetleri hayata geçirmek zor, bunun farkındayız. Arkadaşlarımız geceli gündüzlü çalışarak tamamladılar. Hayırlı, uğurlu olsun."

Farklı branşlara ev sahipliği:

Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi Sorumlusu Gülşah Özdoğan Bıkmaz, merkezin sadece futbola değil birçok branşa hizmet verdiğini; Modern Pentatlon Milli Takımı ve Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı gibi ekiplerin burada kamp yaparak verimli sonuç aldıklarını anlattı.

Bıkmaz'ın değerlendirmesi:

"Modern Pentatlon Milli Takımı sporcuları, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nde güç depolayarak kamp yaptı. Çok memnun kaldılar. Beş branşlı bir takım. Diğer takımlara ve federasyonlara da burasıyla ilgili bilgi verip tavsiye edeceklerini, tesisin çok güzel olduğunu ve kendilerine çok faydalı olduğunu söylediler. Buradan Balkanlar’daki şampiyonaya gittiler. Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı da 21 gün burada kamp yaptı. Onlar da Meksika’ya gitti. Tesisimiz çok kapsamlı, herkes memnuniyetle ayrılıyor"

Bıkmaz ayrıca merkezin futboldan ziyade basketbol, voleybol, hentbol, ragbi, beyzbol, yüzme, ekstrem sporlar ve atıcılık gibi branşlara da ev sahipliği yaptığını ve sezon boyunca 50’ye yakın takımın kamp gerçekleştirdiğini belirtti.

Atletizm pistinin tamamlanmasıyla Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin hizmet kapasitesi genişlerken, Kayseri’nin ulaşım ve turizm altyapısının sağladığı avantajlarla 2029 hedefi doğrultusunda spor turizmi yatırımları da güç kazandı. Büyükkılıç, yatırımların hayata geçirilmesindeki destekleri için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve yüklenici firmaya teşekkür etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, ERCİYES YÜKSEK İRTİFA KAMP MERKEZİ’NDE YAPIMI TAMAMLANAN ATLETİZM PİSTİNİ YERİNDE İNCELEDİ.