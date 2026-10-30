Yeni Parti'nin Bursa yönetimi resmen göreve başladı: Yeşiltaş mazbatayı aldı

Yeni dönem Bursa'da resmen başladı:

Yeni Parti Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, yapılan kongrenin ardından yönetimini belirleyerek mazbatasını alıp görevine resmen başladı. Yeşiltaş ve yönetim kurulu üyeleri Bursa Adliyesi'ne gelerek adliye merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Mazbata töreni ve görüntüler:

İl başkanı ve ekibinin adliye önünde bir araya gelmesi, sürecin resmi olarak tamamlandığını gösterdi. Adliye merdivenlerindeki fotoğraf, yeni yönetimin kamuoyuna ilk toplu görünürlüğü oldu.

Hedefler ve liderin mesajı:

Yeşiltaş, resmi sosyal medya hesabından şu ifadeleri paylaştı: "1. Olağan İl Kongremizin ardından yol arkadaşlarımızla birlikte mazbatamızı teslim aldık. Tüm ilçe başkanlarımıza, örgütümüze ve mücadele arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Yorulmadan, yılmadan ve taşıdığımız sorumlulukla Bursa’mızın ve ülkemizin aydınlık yarınları için çalışmaya devam edeceğiz"

Mesaj, il yönetiminin önümüzdeki dönemde ilçe örgütleriyle koordinasyonu güçlendirmeye ve saha çalışmasına ağırlık vereceğinin işareti olarak okunabilir. Yeşiltaş'ın vurguladığı kararlılık ifadesi, yeni dönemde aktif bir teşkilat çalışmasına işaret ediyor.

Yeni yönetimin atacağı adımlar, parti içi örgütlenme ve Bursa siyasetindeki etkileri açısından takip edilecek.

NİHAT YEŞİLTAŞ MAZBATASINI ALDI