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Toledo'da bekleyiş: yakınları için dna örneği veren ailelerin süreci

Toledo'da tren kazasında yakınlarını kaybedenler teşhis ve dna örneği için merkezlere başvurdu; 74 ölü, 110 yaralı ve 27 farklı milletten mağdurlar bildirildi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 16:02

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Toledo'da bekleyiş: yakınları için dna örneği veren ailelerin süreci

Toledo'da teşhis ve dna süreci başladı

İspanya'nın Toledo kentinde meydana gelen tren kazasında hayatını kaybedenlerin yakınları teşhis amacıyla sağlık merkezlerine başvurmaya başladı. Yetkililer kazada 74 kişinin yaşamını yitirdiğini, 110 kişinin yaralandığını açıkladı. Aileler erken saatlerden itibaren merkeze gelerek hem fiziksel örnekler hem de tıbbi bilgilerini yetkililere teslim etti.

Ailelerin merkezdeki bekleyişi

Aileler Toledo'daki merkezlerde sağlık görevlileri ve psikologlar eşliğinde kabul ediliyor. Toplanan dna örnekleri ve diğer tıbbi veriler, teşhis sürecinin yürütüleceği başkent Madrid'e gönderilecek. Aileler, yetkililerden gelecek haberleri beklerken destek hizmetlerinden yararlanıyor.

Kazaya karışan her iki tren şirketinin temsilcileri de merkezde hazır bulunuyor ve ailelerin sorularını yanıtlıyor. Görevliler, kimlik tespiti sürecinin hassas ve zaman alıcı olduğuna dikkat çekiyor.

Soruşturma ve resmi açıklamalar

Başbakan Pedro Sanchez olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Mağdurlar sadece İspanyol değil, bu trajedide ölmüş veya yaralanmış olabilecek 27 farklı milletten mağdur var. Tüm konsolosluklarla iletişime geçiyoruz ki ellerinde tüm bilgiler olsun diye" ifadelerini kullandı.

Medya kuruluşlarının aktardığına göre, AVE treninin hareketini normal hızda sürdürmesi talimatını veren Atocha Ana Kontrol Merkezi'ndeki operatör ifade vermeme hakkını kullandı. Soruşturmaya yakın kaynaklar operatörün o sırada yalnızca protokol kurallarına uyduğunu söylediğini belirtiyor.

Yetkililer, ölenlerden yalnızca 13 kişinin kimliğinin tespit edilebildiğini; bazı yolcuların kimlik tespitinin daha uzun sürebileceğini vurguladı. Yaralılardan 71 kişi tedavileri sonrası taburcu edilirken, 39 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.

İSPANYA&#039;DA MEYDANA GELEN TREN KAZASINDA YAKINLARINI KAYBEDENLERİN TEŞHİS VE DNA ÖRNEĞİ VERMEK İÇİN...

İSPANYA'DA MEYDANA GELEN TREN KAZASINDA YAKINLARINI KAYBEDENLERİN TEŞHİS VE DNA ÖRNEĞİ VERMEK İÇİN BULUNDUKLARI TOLEDO ŞEHRİNDEKİ ACI BEKLEYİŞİ SÜRERKEN, BAŞBAKAN PEDRO SANCHEZ, "BU TRAJEDİDE ÖLMÜŞ VEYA YARALANMIŞ OLABİLECEK 27 FARKLI MİLLETTEN MAĞDUR VAR" DEDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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