Ata tohumuyla başlayan un serüveni köyde talep gördü

Giresun’un Alucra ilçesine bağlı Tepeköy’de yaşayan üretici Ali Kaymakçı, ailece kullanım amaçlı ektiği ata tohumu yazlık buğdayla tarımsal bir girişime başladı. İlk etapta kendi evinin un ihtiyacını karşılamak için yürüttüğü çalışma, elde edilen ürünün kalitesi ve tatmin edici lezzeti sayesinde çevresinden talep görmeye başladı.

üretimin genişlemesi:

Kaymakçı, ata tohumundan elde ettiği buğdayı, ilçenin Subaşı köyündeki tarihi su değirmeninde öğüterek geleneksel yöntemlerle un haline getiriyor. Komşularının ve köy sakinlerinin artan taleplerini karşılamak üzere üretimi adım adım büyüten üretici, hem üretim hem de öğütme süreçlerinde yerel kaynakları kullanmayı sürdürüyor.

kimyasal gübre ve yöresel koşullar:

Üretim sürecinde kimyasal gübre kullanmadığını vurgulayan Kaymakçı, Alucra’nın iklim ve toprak yapısının geleneksel tarıma uygun olduğunu belirtiyor. Doğru tohum seçimi ve emekle bölge topraklarında çeşitli tarımsal ürünlerin yetiştirilebileceğini göstermek istediğini söyleyen Kaymakçı, ata tohumlarının yaşatılmasının ve köylerde üretimin sürdürülmesinin önemine dikkat çekiyor.

Başlangıçta yalnızca aile ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan çalışma, çevresinden gelen taleplerle büyüyerek yörede doğal un arayanların tedarikçisi haline geldi. Kaymakçı, geleneksel yöntemlerle üretimi sürdürerek hem aile hem de komşularının un ihtiyacına katkı sağlamayı sürdürüyor.

GİRESUN’UN ALUCRA İLÇESİNE BAĞLI TEPEKÖY’DE YAŞAYAN ÜRETİCİ ALİ KAYMAKÇI, KENDİ AİLESİNİN UN İHTİYACINI KARŞILAMAK AMACIYLA EKTİĞİ ATA TOHUMU YAZLIK BUĞDAYIN ÜRETİMİNİ, KOMŞULARINDAN GELEN TALEPLER ÜZERİNE GENİŞLETTİ.