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Atakum sahili turuncu ışıklarla lösemi farkındalığını yükseltti

YEDAŞ ve LÖSEV iş birliğiyle 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda Atakum sahili turuncu ışıklarla aydınlatılarak umut ve dayanışma mesajı verildi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 20:30

GÜNCELLEME: 02 Kasım 2026 - 20:34

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Atakum sahili turuncu ışıklarla lösemi farkındalığını yükseltti

Atakum sahilinde turuncu aydınlatma

Samsun'un Atakum sahili, Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) ile LÖSEV iş birliği kapsamında 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'na destek için turuncu ışıklarla aydınlatıldı. Uygulama, YEDAŞ'ın toplumsal farkındalık amaçlı yürüttüğü "Farkındalığın Renkleri" projesinin parçası olarak gerçekleştirildi.

uygulama ve görsel mesajlar:

Atakum Körfez Sahili'ne yerleştirilen aydınlatmaların yanı sıra elektrik direklerine de farkındalık mesajları asıldı. Geçen ay meme kanseri farkındalığı için gerçekleştirilen pembe ışıklandırmanın ardından yapılan bu çalışma, lösemiyle mücadele eden çocuklara dikkat çekmeyi hedefliyor.

YEDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Emin Genç, "YEDAŞ olarak bölgemize enerji ulaştırırken topluma değer katan projeler de üretmek istiyoruz. ‘Farkındalığın Renkleri’ projemizi bu düşünceyle başlattık. Geçtiğimiz ay meme kanseri farkındalığı için pembe yanan ışıklarımızı, bu kez LÖSEV iş birliğiyle lösemiyle mücadele eden çocuklarımız için turuncuya çevirdik. İstiyoruz ki sahilde yürüyen binlerce insan bu ışıkları gördüğünde taşıdığı mesajı da fark etsin. Çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olduğumuzu hissettirebilir, daha fazla insanı bu dayanışmaya katabilirsek ne mutlu bize" dedi.

haftanın amacı ve simgesi:

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası, lösemi konusunda toplumsal bilinci artırmayı, erken tanının önemine dikkat çekmeyi ve tedavi sürecindeki çocuklara yönelik dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Haftanın simge rengi olan turuncu, lösemiyle mücadele eden çocuklara destek, umut ve birliktelik mesajı taşıyor.

Görsel kampanyalar, sokakta yürüyen vatandaşların dikkatini çekerek mesajın yaygınlaşmasına katkı sağlıyor; YEDAŞ yetkilileri de amaçlarının sadece aydınlatma değil, toplumda duyarlılık yaratmak olduğunu vurguladı.

SAMSUN&#039;DA ATAKUM SAHİLİ, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA TURUNCU IŞIKLARLA AYDINLATILDI.

SAMSUN'DA ATAKUM SAHİLİ, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI KAPSAMINDA TURUNCU IŞIKLARLA AYDINLATILDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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