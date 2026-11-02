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Nazilli ortak akılla il olma yolunda kenetlendi

Nazilli'de Ertuğrul Tetik'in çağrısıyla belediye, oda ve parti temsilcileri bir araya gelerek il olma hedefi için ortak komisyon kurulacağını açıkladı.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 19:36

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EDİTÖR: Emre Koç

Nazilli ortak akılla il olma yolunda kenetlendi

Nazilli'de birlik mesajı

Nazilli Belediye Başkanı Ertuğrul Tetik öncülüğünde düzenlenen toplantıda belediye başkanları, oda başkanları ve siyasi parti temsilcileri bir araya geldi. Katılımcılar, ilçenin il olma hedefinin yeniden ve kararlı bir şekilde gündeme alınması gerektiğini vurguladı.

Toplantının arka planı:

Aydın'ın en büyük ilçelerinden biri olan Nazilli'de kamuoyunda dolaşan taslak listede ilçenin yer almaması, kentte geniş bir rahatsızlık yarattı. Tarihsel olarak Atatürk'ün 1937 yılında işaret ettiği hedef de hatırlatılarak, bu kez farklı aktörlerin bir araya gelerek hareket etmesi gerektiği üzerinde duruldu.

Toplantıda geçmiş dönemlerde yapılan girişimler ve verilen sözlerin yeterli olmadığı, şimdi somut ve koordineli adımların atılması gerektiği ortak görüş olarak kaydedildi.

Alınan kararlar ve yol haritası:

Katılımcılar, il olma talebini güçlendirmek amacıyla ortak bir komisyon kurulması kararında birleşti. Komisyonun, ilçenin mevcut durumunu değerlendiren, güçlü bir rapor hazırlayacak şekilde yapılandırılması planlanıyor.

Hazırlanacak raporun ardından Ankara'ya bir heyet çıkarılacak ve ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulacak. Toplantıda ayrıca kamuoyu bilgilendirmesi ve yerel paydaşlarla koordinasyonun artırılması gerektiği ifade edildi.

Yerel aktörlerin aynı masada buluşması, Nazilli cephesinde daha sistematik ve stratejik bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi. Katılımcılar, sürecin takipçisi olacaklarını ve atılacak adımların şeffaf biçimde paylaşılacağını belirtti.

NAZİLLİ’DE BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

NAZİLLİ’DE BAŞKANLAR BİR ARAYA GELDİ

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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