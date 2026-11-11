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Atakum'da anma gecesi: Cumhuriyet mirasını gençlere güçlü şekilde aktarma çağrısı

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, 'Beni Hatırlayınız' gecesinde Cumhuriyet mirasının korunması ve kültür, sanat ile eğitim yoluyla gençlere aktarılmasını vurguladı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:10

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Atakum'da anma gecesi: Cumhuriyet mirasını gençlere güçlü şekilde aktarma çağrısı

Atakum'da 'Beni Hatırlayınız' programı sahnede hayat buldu

Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilen 'Beni Hatırlayınız' adlı anma programı, Ata Sahne Sanat Merkezi'nde yoğun ilgi gördü. Etkinlik, Atatürk’ü Anma Haftası kapsamında düzenlendi ve salonda duygusal anlar yaşandı.

Programda sanat ve anılar:

Sanatçı Pınar Ayhan, Atatürk'ün sevdiği şarkı ve türküleri seslendirirken, yaşamından kesitler ve önemli anekdotlar paylaştı. Tarihi fotoğraflar ve gazete kupürlerinin eşlik ettiği sunum, izleyicilere hem görsel hem de işitsel bir kronoloji sundu. Salondakiler sanatçının söylediği marşlara hep bir ağızdan eşlik etti ve performansın sonunda Pınar Ayhan uzun süre ayakta alkışlandı.

Başkan Türkel'in mesajı:

Programda konuşan Atakum Belediye Başkanı Serhat Türkel, Atatürk'ü anmanın sadece özlem paylaşmak olmadığını, aynı zamanda onun fikirlerine sahip çıkmak ve Cumhuriyet mirasını korumak olduğunu belirtti. Türkel, 'Cumhuriyet’i gelecek nesillere daha güçlü şekilde aktarmalıyız' diyerek, mirasın korunmasının günlük yaşamda değerleri savunmakla mümkün olacağını söyledi.

Türkel konuşmasında, Atatürk'ün geride bıraktığı mirasın yalnızca bağımsızlık değil; akıl, bilim, özgür düşünce ve çağdaşlaşma ilkelerini de içerdiğini vurguladı. Atakum Belediyesi olarak kültür, sanat, bilim ve özgür düşünceyi kent yaşamında güçlendirmenin temel sorumlulukları arasında olduğunu ifade etti.

Konuşma ve sunumların ardından etkinlik, katılımcıların ortak değerlere ilişkin sözlü destek ve alkışlarıyla sona erdi. Belediye yetkilileri, benzer anma ve kültür programlarının önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.

Etkinlik, katılımcıların genç kuşaklara aktarılması gerektiğini sıkça dile getirdiği Cumhuriyet değerlerine dikkat çekmesi açısından önemli bir buluşma olarak kayda geçti.

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL

ATAKUM BELEDİYE BAŞKANI SERHAT TÜRKEL

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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