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Şehzadeler'de kırsala süt desteği sürüyor

Şehzadeler Belediyesi'nin 'Süt Kardeşim' projesiyle ilçeye bağlı kırsal mahallelerdeki 12-36 ay (1-3 yaş) çocuklara düzenli süt desteği sağlanıyor.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 16:00

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehzadeler'de kırsala süt desteği sürüyor

şehzadeler'de kırsala süt desteği sürüyor

Şehzadeler Belediyesi, sosyal belediyecilik çalışmaları kapsamında ilçeye bağlı kırsal mahallelerde ihtiyaç sahibi ailelere süt dağıtımını sürdürüyor. Belediye ekipleri, hayata geçirilen Süt Kardeşim projesi ile daha önce belirlenen 12-36 ay arası çocukların (1-3 yaş) sağlıklı beslenmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dağıtımın kapsamı:

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri aracılığıyla yürütülen uygulamada ekipler, kırsal mahallerde belirlenen hanelere düzenli olarak süt teslimi yapıyor. Proje, çocukların gelişimine destek olmanın yanı sıra ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlıyor. Dağıtımlar önceden tespit edilen ailelere ulaştırılıyor ve sürecin takip edilmesi sağlanıyor.

Başkanın vurguları:

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, projenin önemine ilişkin şunları söyledi: "Şehzadeler Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı büyümesine ve gelişimine katkı sunmayı önemsiyoruz. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz tarafından yürütülen Süt Kardeşim projemizle ilçemizde yaşayan çocuklarımızı sütle buluşturuyoruz. Bu çalışmayla hem miniklerimizin gelişimini destekliyor hem de ailelerimizin bütçelerine katkı sağlıyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışının altını çizen Şimşek, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Bizim için her çocuğumuzun sağlıklı, mutlu ve umut dolu bir geleceğe adım atması çok kıymetli. Bir çocuğun yüzündeki tebessümün, bir şehrin geleceğine duyulan umut olduğuna inanıyoruz. Şehzadeler’de hiçbir çocuğumuzun kendini yalnız hissetmesini istemiyoruz. Her haneye iyilik, dayanışma ve destek ulaştırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Minik yürekler büyüsün, umutlarımız çoğalsın diye çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Belediye yetkilileri, sosyal yardımlar kapsamında yürütülen bu tür desteklerin ailelerin yaşam kalitesini artırmaya ve çocukların gelişimini güçlendirmeye odaklandığını belirtiyor. Kırsal mahallelerdeki dağıtımlar, toplumun dayanışma ruhunu güçlendirmeyi amaçlayan bir adım olarak değerlendiriliyor.

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ DOĞRULTUSUNDA, İLÇEYE BAĞLI KIRSAL...

ŞEHZADELER BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK FAALİYETLERİ DOĞRULTUSUNDA, İLÇEYE BAĞLI KIRSAL MAHALLELERDEKİ İHTİYAÇ SAHİBİ AİLELERE SÜT ULAŞTIRIYOR. ‘SÜT KARDEŞİM’ PROJESİ KAPSAMINDA EKİPLER, DAHA ÖNCEDEN BELİRLENEN 12-36 AY ARASI ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI BESLENMESİNE KATKIDA BULUNMAK AMACIYLA DAĞITIMLARINA DEVAM EDİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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