Emekli Kafe'de kadın el emeğinin yeni adresi

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Laleli Mahallesi'nde, mahalle muhtarı Yadigar Şahin öncülüğünde hayata geçirilen kadın el emeği pazarı, Yunusemre Belediyesi desteğiyle Emekli Kafe'de kapılarını açtı. Pazar, ilçede yaşayan kadın üreticilerin ev yapımı ürünlerini ve el sanatlarını doğrudan vatandaşla buluşturmayı hedefliyor.

ürün yelpazesi:

Pazarda ev yapımı yiyeceklerden yöresel lezzetlere, tekstil ürünlerinden takılara, örgü ve el işi ürünlerinden çeşitli süs eşyalarına kadar geniş bir ürün çeşidi yer alıyor. Üreticiler hem günlük ihtiyaçlara hitap eden ürünler hem de hediye ve dekorasyona uygun el yapımı parçalar sunuyor. Bu çeşitlilik, pazarın hem yerel kültürü yaşatmasına hem de tüketicilere farklı seçenekler sunmasına katkı sağlıyor.

destek, ziyaret ve dayanışma:

Açılış gününde Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban'ın eşi Serap Balaban da üretici kadınları ziyaret ederek tezgahları dolaştı, sohbet etti ve alışveriş yaptı. Kadınlar, verilen destek için belediyeye teşekkür ederken açılışta renkli ve neşeli görüntüler oluştu. Laleli Mahalle Muhtarı Yadigar Şahin pazarın kadınların üretimlerini değerlendirmeleri ve ekonomik kazanca dönüştürmeleri açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı ve şunları söyledi:

"Kadınlarımızın el emeğiyle ürettikleri ürünleri sergileyebilecekleri, emeklerinin karşılığını alabilecekleri bir alan oluşturmak istedik. İlçemizde üretim yapan kadınlarımızın hem birbirleriyle dayanışmasını hem de daha fazla insana ulaşmasını hedefliyoruz. Pazaryerimizde gıdadan tekstile, takıdan el işi ürünlere kadar pek çok farklı ürün bulunuyor. Bu imkanın oluşturulmasında bizlere destek olan Yunusemre Belediye Başkanımız Sayın Semih Balaban’a teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı her çarşamba günü Emekli Kafe’de kurulan kadın el emeği pazarına davet ediyorum"

Pazar, üretime katılımı artırmayı, kadın emeğini görünür kılmayı ve aile ekonomilerine katkı sağlamayı amaçlıyor. İlçe sakinleri ve çevre mahallelerden gelenler için her çarşamba kurulan bu pazar, hem yerel üreticiler için düzenli bir satış kanalı oluşturuyor hem de yerel ekonomiye doğrudan destek veriyor.

MANİSA'NIN YUNUSEMRE İLÇESİ LALELİ MAHALLE MUHTARI YADİGAR ŞAHİN’İN GİRİŞİMLERİYLE HAYATA GEÇİRİLEN KADIN EL EMEĞİ PAZARI, YUNUSEMRE BELEDİYESİNİN DESTEKLERİYLE EMEKLİ KAFE’DE KAPILARINI AÇTI. İLÇEDE YAŞAYAN KADIN ÜRETİCİLERİN EL EMEĞİ GÖZ NURU ÜRÜNLERİNİ VATANDAŞLARLA BULUŞTURAN PAZAR, HER ÇARŞAMBA GÜNÜ KURULACAK.