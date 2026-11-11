Tahmazoğlu'ndan yeşil çağrı: Gaziantep için herkes fidan diksin

Tahmazoğlu'nun çağrısı:

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen programda daha yeşil bir Gaziantep hedefiyle tüm vatandaşları ağaç dikmeye davet etti. Etkinlikte fidan dikip kampanyaya destek veren Tahmazoğlu, katılımcılara sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre bırakmanın önemini hatırlattı.

etkinlik ve koordinasyon:

Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" temasıyla Türkiye genelinde yürütülen ağaçlandırma seferberliği Gaziantep'te de gerçekleştirildi. Program, Gaziantep Valisi Kemal Çeber koordinasyonunda yapıldı ve yerel paydaşların katılımıyla sürdürülüyor.

belediyenin çalışmaları ve çağrı:

Tahmazoğlu, Şahinbey Belediyesi olarak bugüne kadar 6 milyon ağacı toprakla buluşturduklarını ve ilçeye 678 park kazandırdıklarını belirtti. Ayrıca ilçede bulunan Türkiye'nin en büyük Millet Bahçesi'ne dikkat çekerek, ağaçlandırmanın gelecek nesiller açısından taşıdığı önemi vurguladı.

Başkan Tahmazoğlu, konuşmasında Peygamber Efendimiz'in sözünü anarak, 'Yarın kıyametin kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' hadisini hatırlattı ve daha yeşil bir Gaziantep için her vatandaşın bireysel katkısının değerli olduğunu söyledi.

Etkinlik, hem sembolik fidan dikimleri hem de özellikle kentsel yeşil alanların genişletilmesine yönelik planların yeniden gündeme alınmasını sağladı. Tahmazoğlu'nun çağrısı, şehir çapında ağaçlandırma farkındalığını artırmayı hedefliyor ve vatandaşlar belediye ile koordineli şekilde katılım göstermeye davet ediliyor.

ŞAHİNBEY BELEDİYE BAŞKANI MEHMET TAHMAZOĞLU, 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE DAHA YEŞİL BİR GAZİANTEP İÇİN TÜM VATANDAŞLARI AĞAÇ DİKMEYE DAVET ETTİ.