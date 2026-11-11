Kendi sesini bulmaları için: Sincik'te öğrencilere zorbalık ve stres eğitimi

Sincik'te uygulanan eğitimlerin kapsamı:

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Kahta Sosyal Hizmet Merkezi (SHM) tarafından düzenlenen eğitimler, Sincik İnlice Şehit Mehmet Satılmış Çok Programlı Anadolu Lisesi ile Sincik İnlice İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi. Programda öğrencilere akran zorbalığının ne olduğu, etkileri ve bu durumla başa çıkma yolları anlatıldı.

Eğitimin içerik ve hedefleri:

Eğitim oturumlarında akran zorbalığının tanımı, fiziksel ve duygusal etkileri ile okul yaşamına yansımaları ele alındı. Katılımcılara zorbalıkla karşılaşıldığında izlenecek adımlar, güvenli iletişim kanalları ve destek mekanizmaları hakkında pratik bilgiler verildi.

Ayrıca programda stresin günlük yaşama etkileri üzerinde durularak öğrencilere stres yönetimi teknikleri öğretildi. Nefes ve gevşeme egzersizleri ile sınav ve sosyal baskılarla baş etme yöntemleri paylaşılarak gençlerin sosyal ve psikolojik gelişimine katkı sunulması amaçlandı.

Devam eden farkındalık çalışmaları:

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, çocukların sağlıklı gelişimini desteklemek ve bilinçli bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amacıyla eğitim ve farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini bildirdi.

ADIYAMAN AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE HİZMET VEREN KAHTA SOSYAL HİZMET MERKEZİ (SHM) TARAFINDAN SİNCİK İLÇESİNDE ÖĞRENCİLERE YÖNELİK "AKRAN ZORBALIĞI VE STRES YÖNETİMİ" KONULARINDA EĞİTİM DÜZENLENDİ.