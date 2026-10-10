Dolar 49,2600 -0,05%
Euro 55,2201 -0,08%
Bist 12.265,98 +0,43%
Altın Gram 6.677,54 +1,43%
EUR/USD 1,1206 -0,09%
Brent Petrol 104,72 +0,42%
--°

Atakum'da korsan taksilere ağır idari yaptırım

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Atakum Alparslan Bulvarı'nda yaptığı denetimde 3 korsan taksi sürücüsüne toplam 300 bin TL ceza verdi; araçlar 2 ay men edildi.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 09:41

GÜNCELLEME: 10 Ekim 2026 - 10:01

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Murat Öztürk

Atakum'da korsan taksilere ağır idari yaptırım

Atakum'da korsan taşımacılık denetimi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı üzerinde korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasında yolcu taşıdığı tespit edilen araçlar durdurularak kontrol edildi ve inceleme yapıldı.

denetim sonucu uygulanan yaptırımlar:

Kontrollerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 3 sürücü hakkında toplam 300 bin TL idari para cezası kesildi. Ceza uygulanan sürücülerin araçları 2 ay süreyle trafikten men edilirken, ehliyetlerine de 1 ay süreyle el konuldu.

sürücülerin tepkisi ve emniyetin kararlılığı:

Ceza uygulanan sürücülerden bazılarının korsan taksicilik yapmadıklarını öne sürüp ekipleri ikna etmeye çalıştığı öğrenildi; ancak haklarında başlatılan işlem sonrasında uygulamadan kurtulamadılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KORSAN TAKSİCİLİĞE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YAKALANAN 3...

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KORSAN TAKSİCİLİĞE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YAKALANAN 3 SÜRÜCÜYE TOPLAM 300 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. ARAÇLAR 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLİRKEN, SÜRÜCÜ BELGELERİNE 1 AY SÜREYLE EL KONULDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bozüyük Aksutekke'de motoru tutuşan otomobil itfaiye müdahalesiyle söndürüldü
images

Güvenlik adımı: Kilis'te rögar kapağına asfalt döküldü
images

Garaj rampasından çıkan araç bankta oturan iki genci yaraladı
images

Ankara merkezli dalga: 14 ildeki operasyonda 20 kişi tutuklandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kalbin içine açılan yolculuk: Her Bilinç Bir Kâinat'ta ikinci kitapla derinleşiyor

Zelenskiy: Putin’e verilen imtiyazlar savaşı uzatır

BŞEÜ'de beş akademisyenin uluslararası başarısı üniversitenin bilimsel görünürlüğünü güçlendirdi

Ailelere yönelik benlik saygısı semineri: bilinçli nesiller hedefleniyor

TREND HABERLER

Demir'den alaturka dokunuşlu elektronik ballad: yeni single 'Senden Sonra' yayımlandı

Niğde Bor'da kavşakta çarpışma: motosiklette iki kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Hastanede iş sağlığı ve güvenliği denetimiyle eksikler belirlendi

Soma'da göçük sonrası iş güvenliği ve hesap sorulması çağrısı

Minik öğrenciler emniyet ve nüfus müdürlüklerinde vatandaşlık dersini yerinde deneyimledi

Bakü'de prova: Fenerbahçe N’Golo Kante ve Çağrı Balta'nın golleriyle 2-0 kazandı

Bismil'de fırtına sonrası düşen sacı takma girişimi ölümle sonuçlandı, iki çırak ağır yaralı

Mahalle dayanışması bir yılı geride bıraktı: McDonald’s şubesi üç gün içinde kapatılacak