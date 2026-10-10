Atakum'da korsan taksilere ağır idari yaptırım

Atakum'da korsan taşımacılık denetimi

Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Alparslan Bulvarı üzerinde korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulama noktasında yolcu taşıdığı tespit edilen araçlar durdurularak kontrol edildi ve inceleme yapıldı.

denetim sonucu uygulanan yaptırımlar:

Kontrollerde korsan taşımacılık yaptığı belirlenen 3 sürücü hakkında toplam 300 bin TL idari para cezası kesildi. Ceza uygulanan sürücülerin araçları 2 ay süreyle trafikten men edilirken, ehliyetlerine de 1 ay süreyle el konuldu.

sürücülerin tepkisi ve emniyetin kararlılığı:

Ceza uygulanan sürücülerden bazılarının korsan taksicilik yapmadıklarını öne sürüp ekipleri ikna etmeye çalıştığı öğrenildi; ancak haklarında başlatılan işlem sonrasında uygulamadan kurtulamadılar. Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin korsan taşımacılıkla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğü bildirildi.

SAMSUN’UN ATAKUM İLÇESİNDE KORSAN TAKSİCİLİĞE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN DENETİMLERDE YAKALANAN 3 SÜRÜCÜYE TOPLAM 300 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI. ARAÇLAR 2 AY TRAFİKTEN MEN EDİLİRKEN, SÜRÜCÜ BELGELERİNE 1 AY SÜREYLE EL KONULDU.