Atakum'da operasyonda 24 bin 640 sentetik ecza hap ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:
Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde düzenlenen operasyonda, şüphelilerin bulunduğu araç ve ikametlerde aramalar yapıldı.
Aramalar sonucunda 24 bin 640 adet sentetik ecza hap ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
gözaltılar ve adli işlem:
Olayla ilgili olarak toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında gerekli adli işlem başlatıldı.
uyuşturucuyla mücadele kapsamında:
Operasyon, il emniyetinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirildi.
SAMSUN’DA POLİS EKİPLERİNCE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 24 BİN 640 ADET SENTETİK ECZA HAP İLE RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ.
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